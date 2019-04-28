Anne köpeği tüfekle vurdular

Adıyaman’ın Besni ilçesinin Şambayat beldesinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler, sokaktaki bir köpeği tüfekle ateş ederek vurdu. Karın bölgesinden yaralanan köpek, yanındaki yavrularını beslediği sırada vatandaşlar tarafından fark edildi.

Şambayat Yardımlaşma Derneği Başkanı Mehmet Menteş, yaralı köpek ve yavrularını alarak Gaziantep'te bulunan Canlı Hayatını İyileştirme Derneği'ne götürdü. Yaralı köpeğin veterinerler tarafından tedavisine başlanırken, yavrularına da dernek barınağında bakılmaya başlandı.

(DHA)