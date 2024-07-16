  • BIST 11116.4
  • Altın 2579.889
  • Dolar 33.0086
  • Euro 35.9773
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 33 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKADAÜ-SEN'den BEACH CLUB açıklaması

Anne-oğuldan büyük uyuşturucu ticareti!

» »
Girne’de Turizm Limanı’nda gerçekleştirilen Nokta Operasyonunda bir kilo uyuşturucu, 3 silah ve 30 mermiyle yakalanan B.U ve annesi M.T Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.
Anne-oğuldan büyük uyuşturucu ticareti!

Mahkemede ifade veren polis memuru Adnan Kardeşler zanlıların ülkeye giriş yapmak istedikleri esnada gerçekleşen arama sonucu yakalandıklarını kaydetti.

Polis, 15 Temmuz 2024 tarihinde saat 08:30 sıralarında, Girne Turizm Limanı’nda, Lefkoşa ve Girne Polis Müdürlükleri ile Narkotik ve Kaçaklığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından ortak yapılan Nokta Operasyonu kapsamında, ülkeye giriş yapan B.U'nun kullanımındaki akülü tekerlekli sandalye içinde  3 adet Glock marka 9 mm çapında tabanca ve 3 adet boş şarjör, adet boş şarjör ve 30 adet 9 mm çapında canlı mermi, 2 ayrı paket halinde dıştan streç naylona sarılı içten gazete ve poşet içerisinde muhafaza edilen yaklaşık 1 kilogram ağırlığında Methamphetamin türü uyuşturucu madde ele geçirdiklerini kaydetti.

Polis, her iki zanlının da suçüstü yakalandığını, aynı gün Narkotik Şubede görevli bir polis ekibi tarafından Girne Şht. Mehmet Kurt sokakta bulunan ikametgahlarında yapılan aramada kanunsuz herhangi bir şey tespit edilemediğini açıkladı.

Polis memuru, zanlıların verdiği ilk ifadede bir kişinin yönlendirmesi ile söz konusu tabanca ve uyuşturucuyu Mersin Taşucu’ndan teslim aldıklarını ayrıca farklı tarihlerde 7 kez daha uyuşturucu getirdiklerini söylediklerini kaydetti. Polis, zanlıların 2023 yılında da ülkeye 25 kilo uyuşturucu soktuklarına dair bilgi aldıklarını açıkladı. Soruşturmanın devam ettiğini, incelenecek kamera görüntüleri ve alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, zanlıları yönlendirdiği tespit edilen bir şahsın da arandığını söyleyerek 3 gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Murat Soytaç, soruşturmanın selameti için zanlıların 3 gün daha poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kilitli odadan anahtarı alıp, arabayı çaldı...16 Temmuz 2024 Salı 13:52
  • Evinde yok yok... Hem uyuşturucu hem de mermi ele geçirildi!16 Temmuz 2024 Salı 13:52
  • Gazimağusa ve Girne'de uyuşturucu16 Temmuz 2024 Salı 13:51
  • Polis göz açtırmıyor... Son denetimlerde 509 sürücü rapor edildi!16 Temmuz 2024 Salı 13:49
  • Bir günde 2 iş kazası... 36 ve 42 Yaşındaki işçiler yaralı!16 Temmuz 2024 Salı 13:45
  • Nazlı: Güldeniz İçin Etkin Soruşturma İstiyoruz!16 Temmuz 2024 Salı 13:27
  • DAÜ BİR-SEN: DAÜ Beach Club Vazgeçilmezimizdir!16 Temmuz 2024 Salı 12:29
  • Tüm dron uçuşları ve hava sporları 17-20 Temmuz dönemi yasak16 Temmuz 2024 Salı 11:30
  • Mehmet Dursun İçin Umut Işığı: "Yaşam Destekçileri" Kampanyası %45 hedefine ulaştı16 Temmuz 2024 Salı 08:14
  • Hatice İntaç yazdı... Beden dilinin önemi16 Temmuz 2024 Salı 08:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti