Anne olmayı engelleyen 8 neden

Kadın Hastalıkları ve Doğum, Perinatoloji Uzmanı Prof. Dr. Cem Fıçıcıoğlu, “Düzenli ilişkiye rağmen bir yıl içinde çocuk sahibi olamayan çiftlerin bir hekim görüşüne başvurmaları gerekir” dedi.
Prof. Dr. Cem Fıçıcıoğlu, gebeliği engelleyen 8 nedeni şöyle açıkladı:
1- KADININ yumurtalarının kalitesi hamilelik açısından kritik öneme sahiptir. 30 yaşındaki pek çok kadının yumurtalarının %12'si embriyoya dönüşme potansiyeline sahiptir. 40 yaşına gelindiğinde “iyi yumurtaların” sadece yüzde 40'ı kalır. 25-35 yaş arası sağlıklı bebek için en uygun yaştır.
2- ENDOMETRIOZIS, rahim içini döşeyen endometrium tabakasının rahmin dışındaki başka bir bölgede büyümesi sonucu gelişen ve sıklıkla ağrılı seyreden bir hastalıktır. Tüplerin tıkanmasına sebep olup, yumurtalık rezervini veya embriyonun tutunmasını azaltarak anne olmayı zorlaştırabilir.
3- AŞIRI zayıflık anovulasyona, azaltılmış östrojen düzeylerine ve artan düşük risklerine neden olabilir. Obezite de regl döngülerini etkilemektedir. Düşük yapma, doğumla ilişkili diyabet, hipertansiyon ya da toksemi riskleri obez kadınlar için daha yüksektir. Aşırı vücut yağı hormonları da etkiler.
4- YAKLAŞIK doğurganlık çağındaki kadınların yüzde 25'inin sigara içtiği tahmin edilmekte. Kadın kaynaklı kısırlık nedeni ile doktora başvuran hastaların yüzde 13'ünde kısırlığın sebebinin sigara olduğu gösterilmiştir. Anne adayı olmadan önce sigaranın bırakılması gerektiği söylenmektedir.
5- KADININ 40 yaşından önce adet kanamalarının sonlanması erken menopoz olarak değerlendirilir. Erken menopoz öngörülemeyen bir durumdur. Erken menopoz tedavilerinde başarılı bir sonuç almak için hastanın yaşı büyük önem taşır. Hasta ne kadar gençse tedavide başarı şansı o kadar yüksektir.
6- PCOS rahatsızlığı olan kadınlarda “yumurtlama düzgün gerçekleşmez ve yumurta salınmaz”. Bununla beraber, foliküller de pasif hale geçmez. Bunun yerine, foliküller sıvı ile dolarak kistlere dönüşürler ve Polikistik Over Sendomu adını alırlar. Kistler zararlı değildir ancak tedavisi şarttır.
7- MIYOMLAR rahimde yerleştikleri yere göre gebe kalmayı olumsuz etkiler. Tüplere yakın bir yerde konumlanmış olan miyomlar yumurta ile spermin döllenmesini veya rahim içinde yerleşmiş miyom döllenme gerçekleşen yumurtanın rahme yerleşmesini engelleyebilir. Erken gebelik kayıpları da olabilir.
8- KISIRLIK sorunu yaşayan kadınlar, kanser sorunu yaşayan kadınlarla aynı anksiyete ve depresyon düzeyine sahiptir. Bilinçli farkındalık anlamına gelen mindfulness, dikkatimizi şimdiki ana yargılamadan yöneltme biçimidir. Çocuk sahibi olma yolunda gecikme yaşayan çiftlerde oluşan stresi azaltır.
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