  • BIST 10473.47
  • Altın 2626.653
  • Dolar 33.2517
  • Euro 36.3931
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAYDÜ Büyük Kütüphane’de 10 bin “Nadir Eser” bulunuyor!

Anne Selma Keçeli, yetkililere seslendi: Uyuşturucu bağımlılığıyla mücadelede tedavi zorunlu olsun

» »
Anne Keçeli, “Uyuşturucu denen merete ulaşım çok kolay, uyuşturucu bağımlılığıyla mücadelede tedavi zorunlu olsun” dedi.
Anne Selma Keçeli, yetkililere seslendi: Uyuşturucu bağımlılığıyla mücadelede tedavi zorunlu olsun

Serhatköy’de hafta sonu rahatsızlandığı gerekçesiyle eve çağırdığı ambulansı kaçıran Tolga Keçeli’nin annesi Selma Keçeli, oğlunun çok sevilen bir çocuk olduğunu söyleyerek, uyuşturucuya bulaşmasının ardından hayatının olumsuz yönde etkilendiğini ifade etti. Anne Keçeli, “Uyuşturucu denen merete ulaşım çok kolay, uyuşturucu bağımlılığıyla mücadelede tedavi zorunlu olsun” dedi.

Güzelyurt’a bağlı Serhatköy’de rahatsızlandığı gerekçesiyle eve çağırdığı ambulansı kaçıran 33 yaşındaki Tolga Keçeli'nin annesi Selma Keçeli, oğlunun tedavisi için yardım talep etmek amacıyla devlete ve topluma seslendi.

Lefkoşa'nın Köşklüçiftlik Mahallesi'nde 1993 yılında doğan Tolga Keçeli, genç yaşta ailesinin ve arkadaşlarının sevgisini kazandı. Ancak, Tolga'nın hayatı uyuşturucu ile tanışmasıyla bir değişim yaşadı. Uyuşturucu bağımlılığı, Tolga'nın hayatını olumsuz yönde etkiledi.

Selma Keçeli, oğlunun uyuşturucu bağımlılığının aileleri üzerinde büyük bir etkisi olduğunu belirterek, yaşadıkları zorlukları dile getirdi. Ailesinin, Tolga'nın yanında olmak için uykusuz geçen geceler ve zorlu günler yaşadığını ifade eden Keçeli, toplumun bu konuda daha duyarlı olması gerektiğini vurguladı.

Selma Keçeli, uyuşturucu bağımlılığıyla mücadelede tedavi sürecinin zorunlu hale getirilmesini talep etti. Ailelerin, tedavi sürecine dahil edilmesini ve çocuklarının zorunlu tedavi görmesini isteyen Keçeli, bu konuda çağrıda bulundu.

Anne Keçeli ayrıca, uyuşturucunun kolayca erişilebilir olmasının endişe verici olduğunu ve devletin denetimleri artırarak çocukları korumasını istedi.

Keçeli, yaşadıkları zorlukların anlaşılmasını ve tüm anne babalara çocuklarıyla ilgilenmeleri gerektiğini belirtti.

Ailesinin yaşadığı acıyı ve mücadeleyi paylaşarak, toplumu uyuşturucu ile mücadelede daha dikkatli olmaya davet etti.

Keçeli, oğlunun sağlık durumunun iyileşmesi ve tekrar güzel günler yaşamak için dualarını beklediğini belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • El-Sen iş bırakma eylemine gidiyor04 Ağustos 2024 Pazar 18:46
  • “Mavi Kıbrıs: Temiz Sular ve Uçurtma Sörfü” etkinliği04 Ağustos 2024 Pazar 10:34
  • Aracında 1 Kilo 200 Gram uyuşturucu madde ile yakalandı!03 Ağustos 2024 Cumartesi 15:17
  • Şenkul: Köylümüzün, muhtarlarımızın talepleri bizim için emirdir03 Ağustos 2024 Cumartesi 15:16
  • Kendisine yardım eden kadını dövdü!03 Ağustos 2024 Cumartesi 15:15
  • Gazimağusa’da seyir halindeki çöp kamyonu yandı!03 Ağustos 2024 Cumartesi 15:13
  • Kıb-Tek, EL-SEN’in grev gerekçelerinin doğruları yansıtmadığını savundu03 Ağustos 2024 Cumartesi 15:12
  • Bu da oldu... Kendisini almaya gelen ambulansı kaçırdı!03 Ağustos 2024 Cumartesi 15:10
  • Yunanistan, Kıbrıs sorununda “yeni unsurlar” istiyor03 Ağustos 2024 Cumartesi 15:08
  • Motosikletten düştü, kendisine yardım etmek isteyen şahsı darp etti03 Ağustos 2024 Cumartesi 15:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti