Anne Selma Keçeli, yetkililere seslendi: Uyuşturucu bağımlılığıyla mücadelede tedavi zorunlu olsun

Serhatköy’de hafta sonu rahatsızlandığı gerekçesiyle eve çağırdığı ambulansı kaçıran Tolga Keçeli’nin annesi Selma Keçeli, oğlunun çok sevilen bir çocuk olduğunu söyleyerek, uyuşturucuya bulaşmasının ardından hayatının olumsuz yönde etkilendiğini ifade etti. Anne Keçeli, “Uyuşturucu denen merete ulaşım çok kolay, uyuşturucu bağımlılığıyla mücadelede tedavi zorunlu olsun” dedi.

Güzelyurt’a bağlı Serhatköy’de rahatsızlandığı gerekçesiyle eve çağırdığı ambulansı kaçıran 33 yaşındaki Tolga Keçeli'nin annesi Selma Keçeli, oğlunun tedavisi için yardım talep etmek amacıyla devlete ve topluma seslendi.

Lefkoşa'nın Köşklüçiftlik Mahallesi'nde 1993 yılında doğan Tolga Keçeli, genç yaşta ailesinin ve arkadaşlarının sevgisini kazandı. Ancak, Tolga'nın hayatı uyuşturucu ile tanışmasıyla bir değişim yaşadı. Uyuşturucu bağımlılığı, Tolga'nın hayatını olumsuz yönde etkiledi.

Selma Keçeli, oğlunun uyuşturucu bağımlılığının aileleri üzerinde büyük bir etkisi olduğunu belirterek, yaşadıkları zorlukları dile getirdi. Ailesinin, Tolga'nın yanında olmak için uykusuz geçen geceler ve zorlu günler yaşadığını ifade eden Keçeli, toplumun bu konuda daha duyarlı olması gerektiğini vurguladı.

Selma Keçeli, uyuşturucu bağımlılığıyla mücadelede tedavi sürecinin zorunlu hale getirilmesini talep etti. Ailelerin, tedavi sürecine dahil edilmesini ve çocuklarının zorunlu tedavi görmesini isteyen Keçeli, bu konuda çağrıda bulundu.

Anne Keçeli ayrıca, uyuşturucunun kolayca erişilebilir olmasının endişe verici olduğunu ve devletin denetimleri artırarak çocukları korumasını istedi.

Keçeli, yaşadıkları zorlukların anlaşılmasını ve tüm anne babalara çocuklarıyla ilgilenmeleri gerektiğini belirtti.

Ailesinin yaşadığı acıyı ve mücadeleyi paylaşarak, toplumu uyuşturucu ile mücadelede daha dikkatli olmaya davet etti.

Keçeli, oğlunun sağlık durumunun iyileşmesi ve tekrar güzel günler yaşamak için dualarını beklediğini belirtti.