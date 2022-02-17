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Anne Sütünü Vücut Geliştirenlere Satarak 10 Bin Sterlin Kazanan Kadın Viral Oldu

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Anne Sütünü Vücut Geliştirenlere Satarak 10 Bin Sterlin Kazanan Kadın Viral Oldu
Anne Sütünü Vücut Geliştirenlere Satarak 10 Bin Sterlin Kazanan Kadın Viral Oldu

Anne sütünü sağıp vücut geliştiren kişilere satarak 10 bin sterlin (185 bin lira) kazandığını TikTok’ta anlatan kadının paylaşımı büyük ilgi gördü.

İki çocuk annesi Mila De’brito veya video paylaşım sitesindeki adıyla ‘@debrito_bunch’ mesajını anne sütü için kullanılan ‘likit altın’ ifadesiyle etiketledi. De’brito’nun dört gün önce yaptığı paylaşım viral oldu. 250 bin kez izlendi.

De’brito’nun ABD’li rapçi Aloe Blacc ‘ın ‘The Man’ adlı şarkısı eşliğinde çektiği videosunda, ekranda, “Sütünü satarak 10 bin sterlin kazanan kız sen misin” yazısı beliriyor. De’brito da, “Evet benim” diyerek yanıt veriyor.

Anne sütünün besin değeri yüksek ve güçlü bir bağışıklık sisteminin destekçilerinden biri olarak kabul ediliyor. Bu nedenle ‘likit altın’ olarak da nitelendiriliyor. Yağ oranı düşük, protein ve diğer besin maddeleri yüksek anne sütü yoğun ve çoğu kez rengi sarıya yakın oluyor.

De’brito’nun paylaşımı sonrasında merakla aynı şeyi nasıl yapacaklarını soranlar oldu. Bir takipçisi, “Ben de bu bebek dünyaya gelince madden nasıl ayakta kalacağım diye düşünüyordum” diye yazdı. Bir diğeri, “Meğer büyük para kazanabilirmişim” yorumunu yaptı.

Ancak doğum yaptıktan sonraki süreçte kendi sütlerini satmak yerine bir bankaya bağışlamayı daha uygun bulduklarını yazanlar da oldu.

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