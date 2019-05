Anne sütünün 8 mucizevi faydası

Bebek açısından en önemli konu olabildiğince, doğum sonrası en kısa zamanda annesiyle temas etmesidir. Annenin bebeğini emzirmesinin bunun gibi pek çok faydası olduğunu vurgulayan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Lale Seren, önemli bilgiler verdi.

Emzirmeye başlamanın anne ile bebek aranızda bir bağ oluşmasını sağlayacağına dikkat çeken Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Lale Seren; emzirmede sadece fiziksel -biyolojik beslenme değil, aynı zamanda ruhsal bir beslenmenin de olduğunu belirtiyor.

İLK 1000 GÜNE DİKKAT!

Yaşamın her döneminde büyük önem taşıyan beslenme bebekler için anne karnında başlar. Gebelik ve erken çocukluk dönemindeki beslenmenin değeri ,erişkin dönemde ki sağlığımızı etkileyen önemli faktörlerin başında gelir.Bebeklikte ve çocuklukta besin ögelerinin yeterli ve dengeli şekilde karşılanması bebeğin kilo alması büyümesi ve gelişmesi dışında kazanılan doğru beslenme alışkanlıkları ve yetişkin dönem sağlığını ve meydana gelebilecek kalp-damar hastalıkları gibi kronik hastalıkların oluşum riskini azaltır.

İLK 6 AY SADECE ANNE SÜTÜ

Bu bakımdan ilk 6 ay boyunca bebeklerinize sadece anne sütü vermek onlara sunabileceğimiz en değerli armağandır.

Tamamlayıcı beslenmeye bebeğiniz 6 aylık olduğunda,ayına uygun, uygun şekilde hazırlanmış ve uygun miktarlarda besinlerle başlamalısınız. Anne sütüne tamamlayıcı beslenmeye geçtikten sonra da devam etmeli ve bebeğiniz 2 yaşına gelene kadar sürdürmelisiniz.

Doğumdan sonra emzirmeye ne zaman başlanır? Bebeğe anne sütünün yeterli olduğu nasıl anlaşılır ?

Doğumdan hemen sonra ilk yarım saat içinde bebeğinizi emzirmeye başlamalısınız.

Bebeğin süt gereksinimi günden güne hatta aynı gün içinde de öğünden öğüne

farklılık gösterebilir. Biz çocuk hekimleri; yenidoğan döneminde sık aralıklarla bebeklerin rutin muayenelerini yaparak tartı alımı açısından sağlık kontrollerini yapmaktayız. Ebeveynlerin dikkat etmesi gereken ise bundan daha basit bir yöntemdir. Eğer bebeğiniz günde 5-6 kez idrara çıkışı oluyorsa yani siz günde 5-6 bez değişimi yapıyorsanız sütünüz ilk haftalar için bebeğinize yetiyor demektir.

Neden Emzirmeliyim?

-Emzirmek; Anneliği yaşamak

-Anneliği hissetmek

-Anneliğin tadına varmaktır.

-Annenin bebeğini emzirmesiyle anne-bebek ilişkisi güçlenir, annenin bebeğini benimsemesi, bebeğin sağlıklı bir kişilik kazanması kolaylaşır.

Anne sütünün bebeğe olan faydaları nelerdir?

*Anne sütü her yerde hazırdır, bedavadır, hazırlama, ısıtma ve koruma sorunları yoktur. Her zaman tazedir ve temizdir.

*Her annenin sütü kendi bebeğine özel ve bebeğin durumuna göre hazırlanmış en mükemmel besindir. Sindirimi çok kolaydır.

*Büyüme faktörü içerdiği için bebekler daha iyi büyürler.

*Emzirilen bebekler daha az ağlarlar. Anne sütünün içerdiği maddeler bebeği rahatlatır,gevşetir, ağrıyı azaltır, daha çabuk uykuya dalmasını sağlar.

*Anne sütü alan bebeklerin zekâ düzeylerinin daha yüksek olduğu bilinmektedir.( Anne sütü bebeğin zekâsını 8 -10 puan artırır.)

*Anne sütü içinde bulunan antikorlar, canlı hücreler, enzimler ve hormonlar sayesinde bebekleri hastalıklara karşı korur. Bu nedenle anne sütü alan bebeklerde ishal, menenjit, idrar yolu enfeksiyonu, şeker hastalığı, obezite, kansızlık, ortakulak iltihabı, bronşiolit gibi hastalıklar daha az görülür.

*Alerjiye karşı koruyucudur ve bebeği pişikten korur.

*Anne sütü ile beslenen bebeklerde; konuşma problemi ve diş çürükleri daha az görülür.

Anne sütü oluşumunu arttırmak için ne yapılmalı?

Bebekler düzenli olarak emzirilmeli, emziren anneler kendi beslenmesine dikkat etmeli, dengeli beslenmeli, dinlenmeli ve stresten ve endişeden uzak kalmalıdır.

Yeterli miktarda su içmek önemlidir. Günlük içilen su miktarı 3 – 3.5 litre olmalıdır.

Emzirme döneminde yeterli ve çeşitli beslenen annenin sütü besleyici, bebeğinin gelişimi için ideal olur.

Anne sütünün bebeğe ve anneye olan faydaları açısından doğar doğmaz anne sütüyle tanışan bebeklerin uygun olduğunda tamamlayıcı beslenme ile desteklenmesi( genellikle 6. Ayda ) ve 2 yaşına kadar anne sütüne devam edilmesi önemlidir. Unutmayınız ki; ilk 1000 günde yeterli ve dengeli beslenme sizin bebeğinize tüm hayatı için yapabileceğiniz en büyük iyiliktir.