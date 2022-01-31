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Anne Üç Yaşındaki Kızını Ayının Önüne Attı

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Özbekistan’da bulunan bir hayvanat bahçesinde bir anne 3 yaşındaki kızını, ayının bulunduğu alana attı.
Anne Üç Yaşındaki Kızını Ayının Önüne Attı

Özbekistan’da bir hayvanat bahçesinde güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüler izleyenleri şoke etti. Yaşanan olayda, hayvanat bahçesini ziyaret eden anne ve 3 yaşındaki kızı Zuzu adlı ayıyı bulunduğu yerde izlemeye başladı.

Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde 3 yaşındaki kızını tırabzanların üzerinden geçiren anne saniyeler sonra kızının ellerini bırakarak ayının bulunduğu alana itiyor. Zuzu adlı ayı, çocuğa yaklaşırken alana giren 6 görevli kızı bulunduğu yerden ulaştı.

 

15 YIL HAPİS CEZASI ALABİLİR 

Düşmenin etkisi ile başından yaralanan hafif şekilde yaralanan 3 yaşındaki hastanede tedavi altına alındı.

Akıl sağlığı yerinde olmadığı ifade edilen annenin gözaltına alındığı ve “cinayete teşebbüs” suçlaması ile karşı karşıya olduğu öğrenildi. Annenin suçlu bulunması durumunda 15 yıl hapis cezası alması öngörülüyor.

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