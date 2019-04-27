Anne ve babası ölen 3 yaşındaki kız günlerce 2 aylık kardeşine baktı

ABD’nin Los Angeles şehrinde, anne ve babası ölen 3 yaşındaki bir kızın, henüz 2 aylık olan kardeşine bakıp hayatını kurtardığı öğrenildi.

The Sun’ın aktardığına göre, Los Angeles’te bir adam eşine ateş açarak öldürdü ardından intihar etti. Adamın uzun süredir depresyonda olduğu ifade edildi.

Evde 3 yaşındaki kız çocuğu ile 2 aylık erkek kardeşi tek başlarına kaldı. İki çocuk, 3 gün sonra anne babasının cesetlerinin yanı başında tespit edildi.

Polis Maureen Ryan, “Küçük meleğimiz kendini ve kardeşini hayatta tutmayı başardı. Bebek bir mucize, küçük kız ise bir kahraman. Gerçek bir kahraman” diye konuştu.

Çocukların güçlü bir vücut suyu kaybı geçirdiği ancak sağlık uzmanlarının zamanında müdahale ettiği bildirildi.