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Anne ve babasını siyanür içirerek öldüren Kalkan: Kırmızı gözlü, siyah pelerinli ve mekanik sesli bir şahıs istedi

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Anne ve babasını siyanür içirerek öldüren Kalkan: Kırmızı gözlü, siyah pelerinli ve mekanik sesli bir şahıs istedi
Anne ve babasını siyanür içirerek öldüren Kalkan: Kırmızı gözlü, siyah pelerinli ve mekanik sesli bir şahıs istedi

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, 'şerbet' diye içirdiği siyanürlü sıvıyla anne ve babasını öldüren üniversite öğrencisi Mahmut Can Kalkan ile şüphelinin aynı karışımı zorla içirmeye çalıştığı kardeşi Emir Can Kalkan'ın yaşanan olayla ilgili ifadeleri ortaya çıktı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 1. sınıf öğrencisi Kalkan'ın, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde verdiği ifadesinde, anne ve babasını nasıl öldürdüğü ve siyanürü nasıl temin ettiğine ilişkin itiraflar yer aldı.  

Yaklaşık 2 yıl önce duygusal birliktelik yaşadığı kız arkadaşından ayrıldığını anlatan 21 yaşındaki Kalkan, şunları kaydetti:

'BEN ZAMAN TUTUCUYUM'

 

Tedavisinin ardından psikolog eşliğinde Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifade veren Emir Can Kalkan da 14 Mayıs'ta saat 21.30 sularında ağabeyi Mahmut Can Kalkan'ın "Bir ödevim var" diyerek yanlarından ayrıldığını dile getirdi.

Ağabeyinin mutfakta 3 ya da 4 su bardağına hazırladığı karışımı önce kendisine sonra da annesine koklattığını dile getiren Emir Can Kalkan, annesinin koku aldığını söylemesi üzerine Mahmut Can Kalkan'ın "Asetatlı eldivenin kokusu karışmış olabilir" dediğini vurguladı. 

'BARDAKTAKİ SIVI ÜZERİME DÖKÜLDÜ'

Emir Can Kalkan, şöyle devam etti:

"Bir süre sonra salona geldim. Ağabeyim masa saatini eline aldı bize, '1,2,3 fondip' deyince bardaktakileri hızlı bir şekilde içeceksiniz' dedi. Bardaklar tepside duruyordu. Annem ağabeyime, 'Sen neden içmiyorsun?' diye sorunca 'Ben zaman tutucuyum' diye cevap verdi. Ağabeyim '1,2,3' diye saydı annem ve babam bardaktakileri hızlı bir şekilde içti. Ben içmedim, tükürdüm. O da bana zorla içirmeye çalıştı. Bardaktaki sıvı üzerime döküldü, bir kısmı sol gözüme geldi. Annem, ağabeyimin bana karşı bu davranışına hayretle bakıyordu."

AĞABEYİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Babasının şaka ile karışık, "Bize ne içirdin" diye sorduğunu vurgulayan Emir Can Kalkan, ağabeyinin de "Potasyum hidroksit veya oksit içirdim." dediğini kaydetti. 

 

Bu konuşmaların ardından sıvının zehirli olduğunu anladığını vurgulayan Emir Can Kalkan, "Ağabeyim de zehir olduğunu söyledi ve 'Son 10 dakikanız' dedi. Ardından babam hemen ambulansı aradı ve bize yoğurt yememizi söyledi. Komşumuzun kapısını çaldım ve hemen eve dönerek elimi yüzümü yıkadım. Banyodan çıktığımda annem ve babam yerde baygın yatıyordu. O sırada ağabeyim, küçük kardeşimi alarak yangın merdivenine gitti. Masadaki bardağın içindeki karışımı bir şişeye dökerek numune olarak görevlilere verdim" şeklinde ifade verdi. 

Emir Can Kalkan, ağabeyinden şikayetçi olduğunu sözlerine ekledi. 

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