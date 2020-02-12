  • BIST 121.149
  • Altın 304,525
  • Dolar 6,0416
  • Euro 6,5951
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAYenierenköy Sahilinde Erkek Cesedi Bulundu

Anne ve babasını siyanürle öldüren Kalkan'ın cezai ehliyeti olmadığı tespit edildi

»
Anne ve babasını siyanürle öldüren Kalkan'ın cezai ehliyeti olmadığı tespit edildi
Anne ve babasını siyanürle öldüren Kalkan'ın cezai ehliyeti olmadığı tespit edildi

İzmir'de, siyanürlü suyu içirdiği anne ve babasını öldüren, karışımı zorla içirmeye çalıştığı kardeşinin de yaralanmasına neden olan tutuklu sanık Mahmut Can Kalkan hakkında ‘psikotik bozukluk’ teşhisi konuldu.

İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesinde, ‘üstsoydan akrabayı tasarlayarak kimyasal silah ile kasten adam öldürme’ ve ‘kardeşi tasarlayarak kimyasal silah ile kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlarından tutuklu yargılanan Kalkan hakkında istenilen cezai ehliyet raporu, mahkemeye ulaştı.

Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesince hazırlanan raporda, Kalkan'ın 28 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında yatarak müşahade altında tutulduğu ve yapılan psikometrik değerlendirme neticesinde ‘psikotik bozukluk’ teşhisi konulduğu belirtildi.

‘Akıl hastalığı nedeniyle işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamaz’

Raporda, şu ifadelere yer verildi:

"Mahmut Can Kalkan'ın 14 Mayıs 2019 tarihinde işlediği iddia olunan ‘üstsoydan akrabayı tasarlayarak kimyasal silah ile kasten adam öldürmek’ ve ‘kardeşi tasarlayarak kimyasal silah ile kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlarına karşı akıl hastalığı nedeniyle işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını tam olarak algılayamaz. Bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli derecede azalmıştır. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 32/1 maddesi kapsamındadır."
Ne olmuştu?

İzmir'de 14 Mayıs 2019'da, Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi Mahmut Can Kalkan, satın aldığı siyanürü suya karıştırıp anne ve babasına içirmiş, 16 yaşındaki Emir Can Kalkan ise sıvıyı içmeyi reddetmişti. Mahmut Can Kalkan'ın zorla içirmeye çalıştığı sıvı Emir Can Kalkan'ın üzerine dökülmüş, evdeki küçük kardeşi Mehmet Taha Kalkan da siyanürden etkilenmişti.

Hastaneye kaldırılan anne ve baba hayatını kaybetmiş, Emir Can ve Mehmet Taha Kalkan ise tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

Zanlı, ‘üstsoydan akrabayı tasarlayarak kimyasal silah ile kasten adam öldürme’ ve ‘kardeşi tasarlayarak kimyasal silah ile kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlamasıyla tutuklanmıştı. Kalkan hakkında, iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erdoğan: Rejimi Her Yerde Vuracağız12 Şubat 2020 Çarşamba 11:29
  • AYM'den CHP'nin Kanal İstanbul başvurusuna ret12 Şubat 2020 Çarşamba 10:02
  • Vicdansızlığın böylesi; kız arkadaşını denize atıp, boğulmasını beklemiş!11 Şubat 2020 Salı 22:00
  • Kadir Şeker'in kurtardığı kadın konuştu: 19 suç kaydı olması bir insanı kötü yapmaz11 Şubat 2020 Salı 19:15
  • TC Dışişleri’nden garanti sistemi açıklaması11 Şubat 2020 Salı 19:03
  • Kılıçdaroğlu: FETÖ'nün siyasi ayağı Recep Tayyip Erdoğan'dır11 Şubat 2020 Salı 18:54
  • Türkiye’den Rum basınında çıkan iddialara yanıt11 Şubat 2020 Salı 18:53
  • Son dakika: Havada büyük panik! Pegasus'un kaptan pilotu uçuş sırasında bilincini kaybetti11 Şubat 2020 Salı 16:43
  • Kılıçdaroğlu: "Bilal'e anlatır gibi anlatacağım, kim bu siyasi ayak?"11 Şubat 2020 Salı 16:33
  • Kıbrıs Türktür, Türk kalacaktır… Aydın Engin T24'de yazdı11 Şubat 2020 Salı 16:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti