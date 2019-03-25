Anne ve babasının evde sünnet etmeye çalıştığı bebek yaşamını yitirdi

İtalya'nın Bologna kentinde anne-babasının evde sünnet operasyonu yapmaya çalıştığı belirtilen 5 aylık bir bebek hayatını kaybetti.

Cuma gününü Cumartesi'ye bağlayan gece yaşanan olayda, aşırı kan kaybı ve kalp durması nedeniyle hastaneye kaldırılan bebek kurtarılamadı.

BBC Türkçe'nin haberine göre, İtalyan basını, 5 aylık bebeğin Gana kökenli anne-babası tarafından evde sünnet edilirken fenalaşarak hayatını kaybettiğini belirtti. İsimleri açıklanmayan anne-baba hakkında "kasıtsız adam öldürme" suçlamasıyla soruşturma açıldı.

İtalya'da geçen Aralık ayında da Roma yakınlarındaki Monterotondo kasabasında evde sünnet edilen 2 yaşındaki Nijeryalı bir bebek hayatını kaybetmişti.

İtalya'da yılda 4000-5000 kadar sünnet operasyonu yapıldığı, ancak bunların yaklaşık yüzde 35'inin yasadışı olarak gerçekleştirildiği belirtiliyor. Devlet hastanelerinin tıbbi gereklilik haricinde sünnet operasyonu yapmaması ve özel kliniklerde de ücretlerin yüksekliği nedeniyle "merdiven altı" sünnet operasyonlarına sık rastlanıyor.