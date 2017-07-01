Anne ve babasının kardeş olduğunu ortaya çıkardı

Donna Price (32) isimli kadın anne ve babasının annelerinin aynı olduğunu ortaya çıkardı. Anne ve babasının kardeş olduğunu öğrenir öğrenmez durumu polise bildiren kadının annesi ve babasıyla iki yıldır süren davası yeni sonuçlandı.

Donna Price 2014 yılında anne ve babasının annelerinin aynı olduğunu anladı. Donna'nın anne ve babasının ilişkileri üvey kardeş olmalarına rağmen 10 yıldır devam ediyordu.

Donna, annesi ve babasının aslında kardeş olduklarını öğrenir öğrenmez durumu polise bildirdi ve 2 yıldır süren soruşturma sonucunda çift suçlu bulundu.

Öte yandan Donna'nın yıllardır babası olarak bildiği Robin Price kendi kız kardeşiyle ilişki yaşamaktan pişmanlık duyduğunu ama kardeşi olduğunu öğrenmeden önce aşık olduğunu söyledi.

The Sun Online'a konuşan Donna ise, anne ve babasının kardeş olduklarını öğrendiğinden beri hala kendine gelemediğini ifade etti.

İhanete uğramış hisseden Donna, "Çocukluğum tamamen yalanmış. Bu yüzden onlardan nefret ediyorum. Onlardan ne kadar nefret ettiğimi anlatabileceğim yeterli kelimem yok" dedi.