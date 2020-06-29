Anne ve çocuğun testi pozitif çıktı..Geriye Kalan 348 Yolcu Nerede!

PCR Testi Pozitif Çıktı.
Girne Limanı’nda yüksek ateş tespit edilen yolcu ve çocuğu Kovid-19 şüphesi ile Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne kaldırıldı
KKTC’ye bu sabah Girne Limanı‘ndan giriş yapan bir yolcuda yüksek ateş tespit edildi.
Yaklaşık 350 kişi ile birlikte Mersin’den deniz yoluyla adaya gelen yolcuda yüksek ateş tespit edilince, 2 yaşındaki çocuğu ile ambulansla limandan alınıp, Hastaneye götürelen yolcuların PCR pozitif Çıktı
PCR Testi Pozitif Çıktı.
Geriye Kalan 348 Yolcu Nerede!
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