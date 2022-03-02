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Anneanne Ve Teyze Yunanistan’da Tutuklandı ve Güney Kıbrıs’a Getirildi; Anne ve Oğlu Halen İstanbul’da

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Annesi Tarafından Kaçırılan Çocukla İlgili Gelişmeler…
Anneanne Ve Teyze Yunanistan’da Tutuklandı ve Güney Kıbrıs’a Getirildi; Anne ve Oğlu Halen İstanbul’da

Rum polisine geçtiğimiz Eylül ayında, 33 yaşındaki baba tarafından yapılan, “5 yaşındaki erkek çocuğunun, 35 yaşındaki eski eşi tarafından kaçırıldığı” şeklindeki şikayetle ilgili yeni gelişme yaşandığı,  belirtildi.

Alithia gazetesi, polisin yaptığı araştırmalar neticesinde, Kıbrıslı olan 35 yaşındaki annenin, 52 yaşındaki annesi ve 29 yaşındaki kız kardeşiyle birlikte, Ercan Havalimanı üzerinden İstanbul’a gittiğinin tespit edildiğini yazdı.

Bunun üzerine harekete geçen polisin, uluslararası ve Avrupa tutuklama emri çıkardığını yazan gazete, 52 yaşındaki (anneanne) ve 29 yaşındaki (teyze) iki kadının İstanbul sonrasında, tutuklandıkları Yunanistan’a geçtiklerini belirtti.

Tutuklanan iki kadının, Güney Kıbrıs’a iade edilmeyi kabul ettiğini ve geçtiğimiz gün Güney Kıbrıs’a getirilen iki kadının tutuklandığını belirten gazete, 35 yaşındaki anne ve oğlunun hâlâ İstanbul’da bulunduğunu da yazdı.

Habere göre Güney Kıbrıs’a getirilen iki kadın, dün haklarında 3 gün tutukluluk emrinin verildiği Limasol Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

MEZARLIKTA SOYULDU

Öte yandan Fileleftheros gazetesi Baf’ta mezarlık ziyaretinde bulunmaya giden kadının, hırsızlık kurbanı olduğunu yazdı.

Habere göre kadın mezarlık ziyaretinde bulunurken, mezarlık dışında park halinde duran aracından 150 Euro değerindeki çanta, 650 Euro değerinde 2 cep telefonu, 70 Euro nakit para, kimlik kartı ve kredi kartları çalındı.

Polis, olayla ilgili olarak şüpheli olarak gördüğü 31 yaşındaki bir kadını tutukladı.

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