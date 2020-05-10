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Anneler Derneği, annelerin gününü kutladı.

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Anneler Derneği, annelerin gününü kutladı.
Anneler Derneği, annelerin gününü kutladı.

Anneler Derneği, annelerin gününü kutladı.

Koronavirüse karşı hükümetin ve sağlık çalışanlarının verdiği mücadeleye tam destek belirten Anneler Derneği, bu süreçte özellikle annelere sonsuz şükranlarını sunduğunu kaydetti.

Yeniden ekonomik ve sosyal yaşama dönüş süreci tam kuralları ile tamamlanmadan Güney Kıbrıs ile kapıların açılmasının erken olacağını kaydeden Anneler Derneği, İki Toplumlu Sağlık Komitesi'ni, her iki tarafın yönetimleriyle görüşmeye çağırdı.

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