Anneler Derneği Leyen’i Eleştirdi

Kıbrıs Türk Anneler Derneği, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’i eleştirdi.
Dernek Başkanı Ayten Rıfkı Işık yazılı açıklamasında, Kıbrıslı Rumları, tek taraflı AB üyeliğine alarak, AB’de eşit haklara sahip olan Kıbrıslı Türklerin yalnız haklarını değil, varlığını da inkar ve mağdur etmeye devam eden AB’den, Kıbrıs Türk halkının hiçbir beklentisi olamadığını savundu.
Işık, “AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in bulunduğu makamın Kıbrıslı Türklerin iradesi üzerinde olamayacağı gibi, kendi kaderini belirleme hakkına saygı göstermek zorunda oluğunu” anımsattı.
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