Anneler Günü bu yıl evde ve ziyaretsiz kutlanacak

Anneler Günü, bu yıl 10 Mayıs’ta (yarın) kutlanacak. Anneleri anmak ve onurlandırmak amacıyla dünyada farklı zamanlarda kutlanan Anneler Günü, bu yıl Koronavirüs önlemlerinin gölgesinde geçecek.

Bakanlar Kurulu kararıyla ülkede 4 Mayıs’tan itibaren bazı sektörler açılmış, kısmi sokağa çıkma yasağı ile şehirler arası seyahat yasağı kalkmıştı, ancak Anneler Günü’nün de kutlanacağı 10 Mayıs Pazar gününden itibaren her Pazar kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Dolayısıyla bu yıl Anneler Günü, evde geçecek ve ziyaret gerçekleştirmek yasak olacak. Pazar günleri sadece süpermarket, kasap, eczane ve benzincilere gidilebilecek.

Geceleri 21.00-06.00 saatleri arasındaki tam sokağa çıkma yasağı ise 15 Mayıs’a kadar sürecek.