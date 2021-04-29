Anneler Günü Nedeniyle Tüm Kadınlara Kanser Tarama İndirimi

Kanser Taraması kapsamında jinekolojik muayene, smear testi, tüm batım ultrason, akciğer grafisi, mamografi veya meme ultrasonu, tüm kan sayımı, idrar tahlili, CA 125 kan testi 550 TL'ye yapılabilecek.

Girne Belediyesi, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi İşbirliğinde Mayıs Ayının İkinci Pazar Günü Kutlanan Anneler Günü Nedeniyle, 3-8 Mayıs 2021 Tarihleri Arasında Tüm Kadınlara Kanser Tarama Konusunda İndirim Günleri Başlatıyor.

Girne Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Anneler Günü nedeniyle "Erken tanı hayat kurtarır" sloganıyla gerçekleştirilecek indirim fırsatından yararlanabilmek için Sosyal İşler Şubesi'ne 8 Mayıs 2021 tarihine kadar ön başvuruda bulunması ve alınan belgeyle Mayıs sonuna işlem yaptırması gerekiyor.

Kanser Taraması kapsamında jinekolojik muayene, smear testi, tüm batım ultrason, akciğer grafisi, mamografi veya meme ultrasonu, tüm kan sayımı, idrar tahlili, CA 125 kan testi 550 TL'ye yapılabilecek. Bilgi ve iletişim için Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesi’ne 650 01 00- Dahili: 1042 ve 0533 879 95 95 numaralı telefonlardan ulaşılabilecek.

HEDEFİMİZ, FARKINDALIK YANINDA SAĞLIKLI YAŞAMA KATKI

Girne Belediyesi Sosyal İşler Şube Amiri Misli Kadıoğlu, sağlığımız için erken teşhisin önemine işaret ederek, her bireyin sağlık kontrollerini zamanında yaptırmasının, sağlıklı ve mutlu bir yaşam için gerekli olduğuna vurgu yaptı. Girne Belediyesi'nin kanserde erken tanı konusunda gerek okullarda gerekse zaman zaman düzenlediği etkinliklerle farkındalık yaratmaya ve destek olmaya çalıştığını ifade ederek, Anneler Günü gibi özel bir günde anne ve anne adaylarına indirim çeki hediye edeceklerini kaydetti.

Başvuru yapan kadınlarla eğitim ve diğer çalışmalar içinde de bir arada olmayı istediklerini belirten Kadıoğlu, kampanyanın bir hafta süreceğini ve ön başvuruların Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesine yapılacağını kaydetti.

"KENTİMİZDEKİ ÖZEL HASTANELERLE İŞBİRLİĞİNDE TOPLUM SAĞLIĞI HİZMETİ"

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, kanser tarama ve erken tanının hayat kurtardığını, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi işbirliğinde çok daha uygun fiyata çok daha fazla kadının sağlık kontrolü yapma fırsatı bularak toplum sağlığı hizmetiyle aile yapısına da katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi. İşbirliklerinden dolayı, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi yönetimine teşekkürlerini ileten Güngördü, gerek devlet hastanesi gerekse kentteki özel hastanelerin de toplum sağlığına katkısının önemini ifade etti. Güngördü, "Annelerimiz hep iyi olsun diye, yanımızda olsun diye sağlık kontrollerini yaptırmaları bizim için çok önemlidir. Çocuklar anneleriyle büyüsün, kadınlarımız hep sağlıklı olsun. Tüm anneleri sevgiyle kucaklıyorum" dedi.