  • BIST 1.139
  • Altın 512,949
  • Dolar 8,4242
  • Euro 9,8066
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 1 yeni vaka!

Annelere ve okul öncesi öğretmenlere yönelik eğitime başvurular başladı

» »
Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ile imzaladığı İşbirliği Protokolü çerçevesinde  toplumsal ruh sağlığını korumaya yönelik kanıta dayalı bilimsel eğitim çalışmalarına devam ediliyor.
Annelere ve okul öncesi öğretmenlere yönelik eğitime başvurular başladı

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ile imzaladığı İşbirliği Protokolü çerçevesinde  toplumsal ruh sağlığını korumaya yönelik kanıta dayalı bilimsel eğitim çalışmalarına devam ediliyor.

 

Geçtiğimiz yıl yerel yönetimlerle işbirliğinde başarı ile hayata geçirilen Öznel İyi Oluş Projesi’nin ardından,bu kez deMilli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ve yerel yönetimlerle işbirliğinde, yürütücülüğünü Doç.Dr.Çağla Gür ve Yrd.Doç.Dr. Şerife Özbiler’inyapacağı “MUTLULUK SANATI: 36-72 aylık çocuğa sahip Annelere ve  Okul Öncesi Öğretmenlerine Yönelik  Pozitif Düşünme ve Öznel İyi Oluş Eğitimi Projesi” hayata geçiriliyor.

 

Lefkoşa Belediyesi, Girne Belediyesi, Gönyeli Belediyesi ve Değirmenlik Belediyesi ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Kadın  ve Cinsiyet Araştırmaları Merkezi’nin (UKAMER)destek verdiği, toplumsal ruh sağlığını desteklemeye yönelik önleyici bir psiko-eğitim projesi olan “Mutluluk Sanatı” eğitimlerine yönelik başvurular bugün başladı.

 

Uzm. Şahin Karasalih, Uzm. Hüseyin  Göksu ve Uzm. Başak Eser’in de asistan olarak görev alacağı Mutluluk Sanatı Projesi”ne yönelik başvurular 22 Kasım  tarihine kadar devam edecek.

 

26 Kasım Perşembe günü başlayacak eğitimler online olarak Zoom üzerinden gerçekleştirilecek. Öğretmen eğitimleri Perşembe günleri 18.30’da, anne eğitimleri ise Cuma günleri saat 18.30’da planlanmıştır. Eğitimlerin Haziran 2021’de tamamlanması hedefleniyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte bilimsel bir rapor hazırlanarak kamuoyuna açıklanacak.

 

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in  imkanı  olmayan 50 anneye  1 AY geçerli 1 GBiletişim desteği sağlayacağı “Mutluluk Sanatı Projesi”neElite ResearchandSurgicalHospital ise beslenme ve diğer sağlık konularında online eğitim desteği sağlayacak.

 

Başvurular Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi web sayfasından duyurular linki üzerinden yapılacaktır. mutluluksanatikibris@gmail.com e-posta adresinden ve 0533 873 8983 no.lu WhatsApp hattından kayıt için bilgi alınabiliyor.

 

ÇAĞLA GÜR

Proje yürütücüsü UKÜ Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çağla Gür, Projenin toplumsal ruh sağlığını desteklemeye yönelik önleyici bir psiko-eğitim projesi olduğuna işaret etti.

“Yapılan yüzlerce araştırmaya göre bireyde pozitif düşünme, öznel iyi oluş ve mutluluk üretkenlik üzerinde etkilidir. Üretken bireylerden oluşan toplumlar ise refah düzeyi yüksek toplumlardır. Pozitif düşünme denildiği zaman sadece olumlu duyguların abartılı bir şekilde yaşanarak, diğerlerinin yok sayılması anlaşılmamalıdır”diyen Gür, Pozitif düşünmede hayatı olumlu durumların yanı sıra, güçlükler ve acılarla birlikte kucaklıyoruz. Burada üzerinde durmamız gereken, hayatın olumlu yönlerini ön plana çıkarmak ve daha nitelikli bir yaşam için stratejiler belirlemektir” vurgusunu yaptı

Gür, “Pozitif Düşünme ve Öznel İyi Oluş Eğitimi kapsamında, Pozitif Düşünme,Akılcı Duygucu Davranışçı Terapi (ADDT) Bağlamında Öznel İyi Oluş çalışmaları, Kişilik Güçleri (24 güç) bağlamında anne ve çocuk eğitimi, PERMA Modeli, düşünce ve duygulara ilişkin bilinçli farkındalık geliştirme, Anne ve çocuk sağlığı ve beslenmesine yönelik farkındalık geliştirme, rezilyansı güçlendiren faktörler, Çok Boyutlu Bakış Açılarıyla Düşünme modeli ve uygulamaları yer alacaktır” ifadelerine yer  erdi.

 

ŞERİFE ÖZBİLER

Yrd. Doç. Dr. Şerife Özbiler, “Mutluluk Sanatı Projesi”ninamacının annelerin ve öğretmenlerin destekleriyle çocukların öznel iyi oluşunu desteklemek olduğunu vurguladı.

 

Proje kapsamında 36-72 ay çocuğu olan anneler için ve okul öncesi öğretmenler için olmak üzere iki farklı eğitim program olacağına işaret eden Şerife Özbiler, eğitimin uygulama boyutu konusunda şu bilgilere yer verdi:

“Her iki eğitim programı da haftada bir gün olacaktır. Eğitimler online olmak üzere birer saat sürecektir. Bununla birlikte teorik eğitimlerde sunulan etkinlik örneklerinden yola çıkılarak hafta boyu uygulamalar gerçekleştirilecektir.  Öğretmen eğitimleri Perşembe günleri 18.30’da, anne eğitimleri ise Cuma günleri saat 18.30’da olacaktır.”

 

HASAN KARAOKÇU

Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçuise tüm bağımlılıklara karşı mücadele konusunda önleme çalışmalarına büyük önem verdiklerini söyledi.

Anne ve öğretmen eğitiminin toplumların geleceği için önemli olduğuna  vurgulayan Hasan Karaokçu, bu çerçevede Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi öncülüğünde toplumsal ruh sağlığını korumaya yönelik olarak  hazırlanan “Mutluluk Sanatı Projesi”ni Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliğinde hayata geçirmekten büyük gurur duyduklarını vurguladı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Özyiğit: Başkanlık sistemi kurulmasına asla geçit vermeyeceğiz02 Kasım 2020 Pazartesi 16:18
  • Cumhurbaşkanı Tatar:Dayatma ile bir çözüm olamaz02 Kasım 2020 Pazartesi 16:17
  • Atakan: “Kullan-at tarzı bilekliklerin kullanımı yönünde bir yaklaşım var”02 Kasım 2020 Pazartesi 16:17
  • TUFAD, Lefke’de Etkinlik Düzenledi02 Kasım 2020 Pazartesi 16:15
  • Meclis Genel Kurulu çalışmalarını tamamladı02 Kasım 2020 Pazartesi 16:10
  • Meclis’in bir sonraki toplantısı 9 Kasım’da02 Kasım 2020 Pazartesi 16:07
  • Davulcu: “Okkalı ve orantısız zamlarla bütçe açığı kapatılmaya çalışılıyor”02 Kasım 2020 Pazartesi 16:05
  • Tatar: “Dayatma ile bir çözüm olamaz”02 Kasım 2020 Pazartesi 16:03
  • Üstel: “Kurultayımızın hayırlara vesile olmasını temenni eder, herkese şükranlarımı sunarım”02 Kasım 2020 Pazartesi 16:00
  • CORONA: İngilizlerden sonra Almanlarda kapanma kararı aldı02 Kasım 2020 Pazartesi 15:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti