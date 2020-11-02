Annelere ve okul öncesi öğretmenlere yönelik eğitime başvurular başladı

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ile imzaladığı İşbirliği Protokolü çerçevesinde toplumsal ruh sağlığını korumaya yönelik kanıta dayalı bilimsel eğitim çalışmalarına devam ediliyor.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ile imzaladığı İşbirliği Protokolü çerçevesinde toplumsal ruh sağlığını korumaya yönelik kanıta dayalı bilimsel eğitim çalışmalarına devam ediliyor.

Geçtiğimiz yıl yerel yönetimlerle işbirliğinde başarı ile hayata geçirilen Öznel İyi Oluş Projesi’nin ardından,bu kez deMilli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ve yerel yönetimlerle işbirliğinde, yürütücülüğünü Doç.Dr.Çağla Gür ve Yrd.Doç.Dr. Şerife Özbiler’inyapacağı “MUTLULUK SANATI: 36-72 aylık çocuğa sahip Annelere ve Okul Öncesi Öğretmenlerine Yönelik Pozitif Düşünme ve Öznel İyi Oluş Eğitimi Projesi” hayata geçiriliyor.

Lefkoşa Belediyesi, Girne Belediyesi, Gönyeli Belediyesi ve Değirmenlik Belediyesi ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Kadın ve Cinsiyet Araştırmaları Merkezi’nin (UKAMER)destek verdiği, toplumsal ruh sağlığını desteklemeye yönelik önleyici bir psiko-eğitim projesi olan “Mutluluk Sanatı” eğitimlerine yönelik başvurular bugün başladı.

Uzm. Şahin Karasalih, Uzm. Hüseyin Göksu ve Uzm. Başak Eser’in de asistan olarak görev alacağı Mutluluk Sanatı Projesi”ne yönelik başvurular 22 Kasım tarihine kadar devam edecek.

26 Kasım Perşembe günü başlayacak eğitimler online olarak Zoom üzerinden gerçekleştirilecek. Öğretmen eğitimleri Perşembe günleri 18.30’da, anne eğitimleri ise Cuma günleri saat 18.30’da planlanmıştır. Eğitimlerin Haziran 2021’de tamamlanması hedefleniyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte bilimsel bir rapor hazırlanarak kamuoyuna açıklanacak.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in imkanı olmayan 50 anneye 1 AY geçerli 1 GBiletişim desteği sağlayacağı “Mutluluk Sanatı Projesi”neElite ResearchandSurgicalHospital ise beslenme ve diğer sağlık konularında online eğitim desteği sağlayacak.

Başvurular Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi web sayfasından duyurular linki üzerinden yapılacaktır. mutluluksanatikibris@gmail.com e-posta adresinden ve 0533 873 8983 no.lu WhatsApp hattından kayıt için bilgi alınabiliyor.

ÇAĞLA GÜR

Proje yürütücüsü UKÜ Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çağla Gür, Projenin toplumsal ruh sağlığını desteklemeye yönelik önleyici bir psiko-eğitim projesi olduğuna işaret etti.

“Yapılan yüzlerce araştırmaya göre bireyde pozitif düşünme, öznel iyi oluş ve mutluluk üretkenlik üzerinde etkilidir. Üretken bireylerden oluşan toplumlar ise refah düzeyi yüksek toplumlardır. Pozitif düşünme denildiği zaman sadece olumlu duyguların abartılı bir şekilde yaşanarak, diğerlerinin yok sayılması anlaşılmamalıdır”diyen Gür, Pozitif düşünmede hayatı olumlu durumların yanı sıra, güçlükler ve acılarla birlikte kucaklıyoruz. Burada üzerinde durmamız gereken, hayatın olumlu yönlerini ön plana çıkarmak ve daha nitelikli bir yaşam için stratejiler belirlemektir” vurgusunu yaptı

Gür, “Pozitif Düşünme ve Öznel İyi Oluş Eğitimi kapsamında, Pozitif Düşünme,Akılcı Duygucu Davranışçı Terapi (ADDT) Bağlamında Öznel İyi Oluş çalışmaları, Kişilik Güçleri (24 güç) bağlamında anne ve çocuk eğitimi, PERMA Modeli, düşünce ve duygulara ilişkin bilinçli farkındalık geliştirme, Anne ve çocuk sağlığı ve beslenmesine yönelik farkındalık geliştirme, rezilyansı güçlendiren faktörler, Çok Boyutlu Bakış Açılarıyla Düşünme modeli ve uygulamaları yer alacaktır” ifadelerine yer erdi.

ŞERİFE ÖZBİLER

Yrd. Doç. Dr. Şerife Özbiler, “Mutluluk Sanatı Projesi”ninamacının annelerin ve öğretmenlerin destekleriyle çocukların öznel iyi oluşunu desteklemek olduğunu vurguladı.

Proje kapsamında 36-72 ay çocuğu olan anneler için ve okul öncesi öğretmenler için olmak üzere iki farklı eğitim program olacağına işaret eden Şerife Özbiler, eğitimin uygulama boyutu konusunda şu bilgilere yer verdi:

“Her iki eğitim programı da haftada bir gün olacaktır. Eğitimler online olmak üzere birer saat sürecektir. Bununla birlikte teorik eğitimlerde sunulan etkinlik örneklerinden yola çıkılarak hafta boyu uygulamalar gerçekleştirilecektir. Öğretmen eğitimleri Perşembe günleri 18.30’da, anne eğitimleri ise Cuma günleri saat 18.30’da olacaktır.”

HASAN KARAOKÇU

Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçuise tüm bağımlılıklara karşı mücadele konusunda önleme çalışmalarına büyük önem verdiklerini söyledi.

Anne ve öğretmen eğitiminin toplumların geleceği için önemli olduğuna vurgulayan Hasan Karaokçu, bu çerçevede Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi öncülüğünde toplumsal ruh sağlığını korumaya yönelik olarak hazırlanan “Mutluluk Sanatı Projesi”ni Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliğinde hayata geçirmekten büyük gurur duyduklarını vurguladı.