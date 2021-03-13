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Anneleri ölen iki oğlağı evde biberonla besliyorlar

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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çiftçilik yapan Yerlikaya, "Oğlaklara evde çok iyi bakıyoruz. Gün boyunca evin içerisinde koşturuyorlar." dedi.
Anneleri ölen iki oğlağı evde biberonla besliyorlar

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çiftçilik yaparak geçimini sağlayan aile, anneleri doğumdan sonra ölen oğlakları evlerinde biberonla besliyor.

Kaygana Mahallesi'nde çiftçi Mehmet Yerlikaya'nın keçisi, 1 hafta önce doğum yaptıktan kısa süre sonra telef oldu.

Annesiz kalan siyah ve kahverengi iki oğlağı havaların soğuk olması nedeniyle evlerine alan aile, "Yaman" ve "Nazar" ismini verdikleri hayvanları evlatlarından ayırmıyor.

Oğlaklara gözü gibi bakan aile, onları biberonla süt vererek özenle büyütüyor.

"Bizim için moral kaynağı oldular"

Mehmet Yerlikaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Oğlaklara evde çok iyi bakıyoruz. Çocuklarımla, biberonla süt vererek onları büyütüyoruz. Gün boyunca evin içerisinde koşturuyorlar. Çocuklarım da peşlerinden koşuyor. Bizim için moral kaynağı oldular." diye konuştu.

5 yaşındaki oğulları Melih'in oğlaklarla yatıp kalktığını dile getiren Yerlikaya, "Melih evin içerisinde sürekli onlarla birlikte. Onları çok seviyor. Sık sık biberonla süt veriyor. Öksüz yavruları bakıp büyüttükten sonra babaannesine göndereceğini söylüyor." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, oğlakları havaların ısınmasıyla otlaklara çıkaracağını kaydetti.

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