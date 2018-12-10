Annelerini öldüren kız kardeşler tahliye edildi

13 Eylül 2013’te İzmir’in Aliağa ilçesinde 39 yaşındaki Gülseren Süngü, kızları 19 yaşındaki Şeyda P. ve 17 yaşındaki Beyza P. tarafından elektroşok cihazıyla bayıltılıp 24 yerinden bıçaklanarak öldürülmüştü.
Karşıyaka 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Şeyda P. 20 yıl, cinayet tarihinde yaşı 18’den küçük Beyza P. ise 10 yıl hapis cezasına çarptırılmış, kardeşlerin avukatları kararı temyize götürmüştü.
İHA’nın haberine göre dosyayı inceleyen Yargıtay savcısı ‘haksız tahrik’ nedeniyle daha fazla indirim yapılmasını talep etti. 2’nci Ceza Dairesi de savcının görüşü doğrultusunda, cezada ‘makul oranda’ bir indirim yapılmadığını gerekçesiyle kararı bozdu.
Kararın ardından davanın görüldüğü Karşıyaka 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi, dava sonuçlanana kadar tutuklu kardeşlerin tahliyesine hükmetti. Kardeşler 28 Kasım’da tahliye edildi.
Avukat: Mahkeme indirimli ceza verecek
Kararın ardından konuşan kardeşlerin avukatı Zülküf Koçoğlu şunları söyledi: “Yargıtay’daki duruşmada haksız tahrik indiriminin yeterince yapılmadığını belirterek verilen 10 ve 20 yıllık cezaya itiraz etmiştik. Şubat ayı içinde tekrar duruşma yapılacak, mahkeme indirimli ceza verecek.”
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