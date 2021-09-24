Annelik estetiği için emzirme sonrası en az 6 ay beklenmeli

Bebek sahibi olmak, mucizevi bir süreç. Ancak gebelik, doğum ve emzirme dönemlerinde annenin vücudunda deformasyonlar oluşabiliyor. Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Cem Payaslı, anneyi mutsuz eden bu durumun depresyona dahi yol açabildiğini söyledi. “Mommy makeover ameliyatlarıyla vücudu eski görüntüsüne kavuşturmak mümkün” diyen Dr. Payaslı, yeni annelere ameliyat konusunda önemli uyarılarda bulundu.

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Cem Payaslı, gebelik sürecinde kadın vücudunda meydana gelebilen deformasyonlar hakkında şunları söyledi: "Kadın vücuduna zarar veren iki süreç vardır; kilo alıp vermek ve gebelik. Gebelikte karın çok fazla esnediğinden doğumun ardından çoğu zaman kendisini toparlayamaz ve sarkar. Emzirme dönemi de estetik anlamda memenin görüntüsünü bozar. Bu süreçte kadınların yüzde 90-95'inde meme sarkması görülür. Bir de biz gebelikte fazla beslenmenin anne ve bebeğine iyi geleceğine inanan bir toplumuz. Ancak bu doğru değildir ve maalesef yeni annenin fazla kilo almasına yol açar."



TÜRK PLASTİK CERRAHİSİ BU ALANDA ÇOK İLERİDE



Vücutta meydana gelen bu değişimlerin yeni annenin psikolojisini olumsuz etkileyebildiğini dile getiren Op. Dr. Cem Payaslı, "Tüm bu değişimler kadında ciddi bir travma yaratabiliyor ve özgüven kaybı yaşamasına yol açabiliyor. Bu noktada çare; biziz. Türk plastik cerrahisi, gebelik sonrası toparlama konusunda çok ileride. Dünyanın her köşesinden hastamız var. Mommy makeover (annelik estetiği) işlemlerinde büyük oranda başarılı sonuçlar elde ediyoruz" dedi.



ANNELİK ESTETİĞİNDE YAPILANLAR: MEME DİKLEŞTİRME, KARIN GERME, YAĞ ALMA



Dr. Payaslı, "mommy makeover" estetiğinin hangi işlemleri kapsadığını ise şöyle açıkladı: "Benim gebelik sonrası en çok yaptığım üç ameliyat; meme dikleştirme, karın germe ve yağ alma (liposuction). Gebelik ve emzirme döneminden sonra memelerde en çok rastlanan değişim; sarkık ve sönük bir görünümdür. Karın bölgesinde de çatlaklar, derinin sarkması ve şişkinlik, göbek çıkıntısı meydana gelebilir. Annelik estetiği ile meme ve karındaki bu problemler giderilir. Gerekli görüldüğü takdirde liposuction da ihtiyacı olan bölgelere uygulanabilir."

EMZİRME SÜRECİ



TAMAMLANMIŞ OLMALI



Op. Dr. Cem Payaslı, bu ameliyatları emzirmeyi bırakmış ve sağlıklı kadınların yaptırabileceği konusunda da önemli bir uyarıda bulundu: "Bazı yeni anneler gebelikten hemen sonraki dönemde bile depresyona girebiliyor. Ancak bu ameliyatları düşünenlerin bir süre beklemeleri lazım. Emzirme süreci tamamlandıktan sonra memeler en az 6 ay dinlenmeli. Karın germe için de acele edilmemeli. Çünkü doğumdan sonraki süreçte anne, kilolarından yavaş yavaş kurtulur. Kilo verdikten sonra karın tam olarak sarktığında bize gelmeleri lazım. Benim önerim, bebeği sütten kestikten sonra en az 6 ay beklemeleri yönünde."