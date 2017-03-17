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Annelik hayatınızda neleri değiştirir?

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Annelik hayatınızda neleri değiştirir?
Bugüne kadar asla yapmam dediğiniz şeyleri birden sıra sıra yapmaya başladıysanız anne olduğunuzu anlamanın zamanı gelmiştir.

İlk zamanlar uykusuz geceler, günlük yaşamınızın kökten değişikliği ve sorumluluklarınızın birden bire ikiye katlamasıyla hayatınızın alt üst olduğunu düşünürsünüz ama zaman geçtikçe bebeğinize bağlanır siz onunla tekrar büyümeye başlarsınız.

Annelik yarı delilik derlerdi inanmazdım diye sayıklar durursunuz sonra. Eskiden olsa evden çıkmanız 10 dakikayken artık evden çıkmadan en az 1 saat öncesinden ufaktan hazırlıklar yapmaya başlamazsanız gideceğiniz yere aslında vaktinde gidemeyebilirsiniz.

İşte annelik ile hayatınızda değişime uğrayacaklar…

• Deliksiz gece uykusu ve sabah istediğiniz saate kadar uyumaya çok uzun yıllar evlada demelisiniz.

• Evde kendinize bakım yapmak için eskiden tüm gününüzü dahi ayırabilirdiniz değil mi? Ama anne olduktan sonra banyo yapınca dahi sevinçten havalara uçabilirsiniz.

• Rahat rahat ve hiçbirşey düşünmeden sofradan tam anlamıyla tıka basa doyarak kalkmanız neredeyse imkansız. Çünkü siz annesiniz artık. Bebeğinizi uyutsanız dahi çoğu zaman rahat rahat bir yemek yeme hayallerde kalmış olacak…

• Hayata bakış açınız tamamen değişecek. Evde, sokakta, işte her yerde ama her yerde her şeyi tehlike olarak görebileceksiniz. Sürekli tetikte ve inanılmaz atik davranışlar sergilemeniz normal. Çünkü bebeğinize zarar gelmemesi için kendinizden bile vazgeçebilecek bir durumdasınız artık!

• Sinema, tiyatro, konser, tatil gibi sosyal aktiviteler de bebeğiniz olduktan sonra bir süre rafa kalkabiliyor. Zamanınız olsa da enerjiniz olmaz. En ufak bir zaman aralığında kendinizi dinlendirmek sizin için en büyük ödül olacaktır.

• Evinizde düzen hastasıydınız ama bebekten sonra evinizin dekorasyonunun tamamen onun güvenliği doğrultusunda değiştirmeyi hiç ikiletmeden kabul edeceksiniz.

• Üzerinizde çocuğunuzun maması dökülmüş, ev hali saçlarınızla dışarı çıkmışsınız ya da makyaj yapamamışsınız… Bunların sizin için artık hiçbir önemi yok. Çünkü sizin yapmanız gereken çok daha mühim işleriniz var.

• Kendi fotoğrafınızı anne olduktan sonra en son ne zaman çektiniz? Aklınıza bile gelmiyor değil mi? Çünkü telefonunuza artık minik meleğinizin fotoğrafları ve videolar var. Her anını kaydetmek artık sizin en büyük hobiniz.

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