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Annenin sütü bitti, bebeği hostes emzirdi

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Filipinler Havayolları'na bağlı PAL Express'in bir uçuşunda annenin sütünün bitmesi üzerine küçük bebeği uçaktaki hostes emzirdi.
Annenin sütü bitti, bebeği hostes emzirdi

9 ay önce doğum yapan 24 yaşındaki Patrisha Organo, yolcunun bebeğini emzirme fotoğrafını Facebook'ta paylaştı. Organo, büyük ilgi gören paylaşımında iç hat seferi sırasında bebeği ağlayan anneye giderek yardım önerdiğini yazdı.

"Bir yabancının bebeğini emzirdim"

Anne, 9 saattir havaalanında oldukları için bebeğin mamasının bittiğini söyledi. Uçakta bebek maması ya da formül süt olmadığı fark edilince Organo, bebeği emzirmeyi önerdi. Anne de bu teklifi kabul etti.

Jade adlı bir kızı olan Organo, "Bir yabancının bebeğini emzirdim" başlıklı mesajında "Bebek çok acıkmıştı. Onu emzirirken annesinin gözlerindeki mutluluğu gördüm. Bebeği, uyuyuncaya kadar emzirdim" dedi. Organo, mesajını "Tanrım, verdiğin ana sütü nimeti için teşekkürler" diye bitirdi.

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