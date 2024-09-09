Annesi, babası, abileri, amcaları ve yengesi dahil 24 gözaltı; "Sol bacağı kopmuş, boğazında lezyon var, cesette çürüme başlamış"

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde, 21 Ağustos'ta Kuran kursuna gittikten sonra kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cesedi, 19 gün sonra bulundu. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 8 Eylül sabahı yaptığı açıklamada, Narin'in cesedinin daha önce aramalar yapılan köydeki Eğertutmaz Deresi’nde yeni bir arama sırasında çuval içinde, üzeri taş ve ağaç dallarıyla kaplanmış şekilde bulunduğunu duyurdu. Jandarmanın, gelen bir gizli ihbar üzerine son aramayı yaptığı öne sürüldü.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, bir cumhuriyet başsavcıvekili ile birlikte dört savcı görevlendirildi. Soruşturmada kapsamında ilk önce 21 kişi gözaltına alındı, elde edilen deliller sonrası bu sayı 24'e yükseldi. Gözaltına alınanlar arasında Narin'in annesi Yüksel Güran, babası Arif Güran, iki ağabeyi, üç amcası ve 2 Eylül’de ‘kasten öldürmek'ten tutuklanan köy muhtarı amcası Salim Güran’ın eşini de yer aldı. Daha önce gözaltına alınan ve kolundaki ısırık izinin Narin'e ait olmadığı belirlenerek serbest bırakılan 18 yaşındaki Enes Güran da bir kez daha gözaltına alınmış oldu.

Narin'in cesedinin götürüldüğü Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'ndaki (ATK) otopsi işlemine ise 14 kişilik uzman heyet katıldı. Otopsi işlemleri yaklaşık 11 saat sürdü. Akrabalarının gönderdiği cenaze nakil aracı ATK'dan boş çıkarken, defin ruhsat işlemi yapılan Narin'in cenazesi, Başsavcılığın da talimatıyla sabah 08.30 sularında akrabalarına teslim edilecek. Tutuklanan amca Salim Güran'a ait olan ve Narin'e ait DNA'nın tespit edildiği otomobil ise yeniden incelenmek üzere jandarma tarafından götürüldü.

Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, "Narin’in konduğu çuvalda terlikleri, çantası, 'Elif Ba'sı bulundu. Ceset deforme halde" dedi.

Narin’in ön otopsi tutanağına göre çürümeden ötürü ölüm zamanına ilişkin belirleme yapılamadığını aktaran gazeteci İsmail Saymaz, "Sol ayağının diz altından kopmuş görüldü, kaval kemiği çuvalın içinde çıktı. İç kanama yok. Cesette çürüme başlamış. Cesedin her noktasından, istismar da dahil her suçu ortaya çıkaracak 91 bulgu alındı. Ayak kemiği İstanbul Adli Tıp’a gönderilecek, kopmanın sebebi ancak burada tespit edilebilir" bilgisini verdi.

CNN Türk İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ'ın aktardığı bilgiye göre, Narin'in bacağında kırık, boynunda ise lezyon tespit edildi. Uludağ, "Cesette yer değiştirme izi olma ihtimali yüksek. Bunu da araştırıyorlar" dedi.