ABD'nin Kentucky eyaletinde yemek yaparken yangın çıkardığı için annesi tarafından telefonu elinden alınan 15 yaşındaki bir kız çocuğu, akıllı buzdolabıyla tweet atarak yasağı deldi. Dorothy adlı kız için Twitter'da "Dorothy'ye özgürlük" kampanyası başlatıldı.
Dorothy'nin cezası, iki hafta önce mutfakta yaşanan kazadan sonra başladı. Dorothy pilav yaparken YouTube izlediği için ocak alevler içinde kaldı.
Önce Nintendo…
Genellikle Amerikalı şarkıcı Ariane Grande hakkında tweet'ler atan Dorothy, yasağı ilk olarak 4 Ağustos'ta Nintendo 3DS oyun konsolundan gönderdiği mesajla deldi.
Dorothy, cezayı "Sonsuza kadar gidiyorum. Annem telefonumu aldı. Hepinizi özleyeceğim. Ağlıyorum. Hoşçakalın" mesajıyla duyurdu.
@thankunext327 tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin
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