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Annesine şiddet uygulayan babasını öldürdü

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Annesine şiddet uygulayan babasını öldürdü
Annesine şiddet uygulayan babasını öldürdü

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde 17 yaşındaki A.S., annesine şiddet uyguladığı gerekçesiyle tartıştığı babası İbrahim Halil S.'yi (54), bıçaklayarak öldürdü.

Olay, İstiklal Mahallesi Dürüst Sokak'taki bir evde meydana geldi. Daha önce eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında 17 kez polise şikayet bulunulan İbrahim Halil S., dün gece de eşi M.S.'ye şiddet uyguladı. Çiftin evde bulunan oğlu A.S. de duruma tepki gösterip, babası ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında A.S., üzerinde bulunan bıçağı, babasının göğsüne art arda sapladı. İbrahim Halil S., olay yerinde hayatını kaybetti. Karayollarından emekli olduğu belirtilen İbrahim Halil S.'nin cesedi otopsi yapılmak üzere Şarköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polisin gözaltına aldığı A.S. ise cinayette kullandığı bıçağı liman mevkisindeki bir konteynere attığını söyledi. Bıçak konteynerde bulunurken A.S. ifadesinde, babasının annesi M.S.'ye sürekli şiddet uyguladığını anlatarak, "Yine şiddet uygulayıp, hakaretler edince bir anda sinirlerime hakim olamadım" dedi. A.S.'nin sorgusu sürüyor.

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