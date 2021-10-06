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Annita Dimitriu Karadağ’daydı

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Annita Dimitriu Karadağ’daydı
Annita Dimitriu Karadağ’daydı

Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu, Karadağ’da gerçekleştirilen 14’üncü Avrupa Küçük Devlet Meclis Başkanları Konferansı çalışmalarına katıldı.

Fileleftheros’un haberine göre, Dimitriu, Rum meclisinin uluslararası faaliyetleri çerçevesindeki birinci önceliğinin Kıbrıs sorunu ve çözüm çabaları olduğunu söyledi.

Türkiye’yi “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve insan haklarını ihlal etmekle; Ada’yı istila ve işgal etmekle; BM Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararları ile uluslararası hukuku ihlal etmekle” suçlayan Dimitriu, bu durum devam ettiği sürece birinci önceliklerinin de değişmeyeceğini savundu.

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