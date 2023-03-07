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Annita Dimitriu, kendisi aleyhindeki sahte haberler nedeniyle polise şikayette bulundu

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Güney Kıbrıs Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun, son zamanlarda kendisini ve ailesini hedef alan sahte haberler nedeniyle polise şikayette bulunduğu bildirildi.
Annita Dimitriu, kendisi aleyhindeki sahte haberler nedeniyle polise şikayette bulundu

Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir süredir kendisini ve ailesini hedef alan sahte haberler nedeniyle devam eden bu durumun artık sabrının tükendiğini, yaratılan senaryolara inanmakta güçlük çektiğini ve bazı kişilerin ne yazık ki bunlara inandığını kaydettiğini yazdı.

Habere göre, Dimitriu, bu haberlerle ilgili polise şikayette bulunduğunu ve polisin, bu konuda tedbir alacağını belirtti.

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