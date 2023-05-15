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Annita Dimitriu ve Avrupa Halk Partisi Başkanı Weber telefonda görüştü

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Rum Meclisi Annita Dimitriu’nun geçtiğimiz Cuma, Avrupa Halk Partisi Başkanı Manfred Weber ile telefonda görüştüğü belirtildi.
Annita Dimitriu ve Avrupa Halk Partisi Başkanı Weber telefonda görüştü

Fileleftheros gazetesi, Rum Meclisi ve DİSİ Başkanı Annita Dimitriu ile Avrupa Halk Partisi Başkanı Manfred arasındaki telefon görüşmesinin konusunun, Dimitriu’nun, Hristodulidis hükümeti bakanlarının Avrupa Halk Partisi çalışmalarına katılmaması konusunda Weber’e gönderdiği 4 Mayıs tarihli mektup olduğunu yazdı.

Gazete elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak, mektubun ardından, Dimitriu ile Weber’in geçtiğimiz Cuma telefonda görüştüğünü, DİSİ Başkanı Dimitriu’nun, Hristodulidis hükümeti bakanlarının Avrupa Halk Partisi çalışmalarına katılmasının mümkün olmadığını izahat ettiğini belirtti.

Habere göre Dimitriu, Avrupa Halk Partisi’ne siyasi grup olarak dahil olan DİSİ’nin muhalefette olduğunu dile getirdi.

Mektubun, Hristodulidis hükümeti bakanlarının Avrupa Halk Partisi toplantılarına katılmak istemesinin ardından gündeme geldiğini yazan gazete, bu konunun, son yaptıkları görüşme sırasında Dimitriu tarafından Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in gündemine de getirildiğini belirtti.

Weber’in ise DİSİ Başkanı Dimitriu’nun ortaya koyduğu düşünceleri dinlediğini belirten gazete, Brüksel’deki çevrelerin Avrupa Halk Partisi tarafından konunun ele alınmasının çok da kolay olmadığı görüşünü ortaya koyduklarını yazdı.

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