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Anonimus Hareketi: “KTSO’nun karşısındayız”

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Anonimus Hareketi: “KTSO’nun karşısındayız”
Anonimus Hareketi, Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO)’nın “dışa vurmuş para kazancı güdümlü açıklamalar” yaparak “yabancı işçilerin sömürüsü” konusunu gündeme getirdiğini savundu.

Anonimus Hareketi Başkanı Barış Mamalı yaptığı açıklamada, “sahipsiz oldukları inancıyla çoğunlukla Uzakdoğulu olan işçilerin emeklerine göz dikmiş bir Sanayi Odası ile karşı karşıya kalındığını” savunarak, odanın Bakanlar Kurulu’na yaptığı akıl almaz  olarak değerlendirdikleri talep ve girişimle gündem yaratıp ardından yapılan eleştirilere de “meydan okurcasına” cevap verdiğini ileri sürerek, KTSO’nun karşısında olduklarını belirtti.

Mamalı, KTSO’nın düşüncelerini benimsemediklerini ve demokratik yaşam içerisinde bu girişimlere köstek olmak adına ellerinden geleni her alanda yapacaklarını duyurarak, “Ahlak ilkelerimiz ve insancıl bakış açımız bizlere sosyal ve ekonomik açıdan ‘güçsüzlerin’ yanında durmamızı emretmektedir. Kaldı ki, Anayasal düzenlemeler de bizimle aynı paralelde prensipler taşımaktadır” dedi.

“Kapitalizmin en vahşi yüzünün görüldüğü bir ortam yaratma peşinde koşanların topraklarımız üzerinde ‘2. Bir Goree Adası’ yaratma hayallerini yıkacağız” diyen Mamalı, bu manada verilecek mücadeleye sokakta ve sanal alemde her türlü desteği vereceklerini belirtti.

Mamalı, ön izinle ülkeye gelen bu insanlara havaalanında yapılan insanlık dışı muameleler konusunda da araştırmalarının devam ettiğini söyleyerek, “Bizler, insancıl olmaktan uzaklaşan Sömürgenlerin değil de onların karşısındaki  Sömürülenlerin tarafında olmakla huzur ve mutluluk duymaktayız” dedi.

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