Anonymous: NASA, dünya dışı yaşamın varlığını açıklamak üzere

Bir süredir sessizliğini koruyan hacker grubu Anonymous, NASA ile ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Grubun iddiasına göre bir NASA sözcüsü, Dünya dışı yaşamın varlığını ilan etti.

NTV'nin aktardığına göre daha önceden de pek çok kurum ve organizasyona saldırı ve incelemeleri ile adını sıkça duyuran Anonymous'un bu kez hedefinde Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) vardı.

Anonymous, hazırladığı son video ile NASA tarafından dünya dışı gezegenlerde yaşam bulunduğunun açıklanmak üzere olduğunu bildirdi.

NASA ile ilgili yeni bir video yayınlayan Anonymous, NASA'nın uzaylılar ile bağlantı kurmanın eşiğinde olduğunu öne sürdü.

Söz konusu videoda NASA sözcülerinden Profesör Thomas Zurbuchen'in ABD Bilim, Uzay ve Teknoloji komitesi toplantısında söz alarak, Dünya dışı yaşamın varlığını ilan ettiği öne sürüldü.

​'TARİHTEKİ EN DERİN KEŞFİN EŞİĞİNDEYİZ'

Anonymous'tan yapılan açıklamaya göre Zurbuchen konuşmasında, "Medeniyetimiz, evrendeki yabancı hayatın kanıtlarını keşfetmenin eşiğinde" dediği bildirildi.

İddiaya göre Zurbuchen, uzaylı yaşamı arayan tüm farklı faaliyetleri ve misyonları dikkate alarak, "Tarihteki en derin, keşfedilmemiş keşiflerden birini yapmanın eşiğindeyiz" ifadelerini kullanmış.