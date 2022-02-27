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Anonymous, Rus TV’leri Hackledi, ‘Ukrayna’daki Gerçekler’i Yayınladı

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Dünya’da en çok tanınan hacker gruplarından Anonymous, Rus devlet televizyonunu hackleyerek Rusya’nın Ukrayna’ya saldırına ait görüntülerini yayınladı.
Anonymous, Rus TV’leri Hackledi, ‘Ukrayna’daki Gerçekler’i Yayınladı

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırıların ardından dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous, Ukrayna halkının yanında olacaklarını belirterek, Rusya'ya siber saldırılar başlattı. Gün içinde Rusya Devlet Başkanlığı Kremlin’in resmi internet sitesi dahil birçok bakanlığın internet sitelerine siber saldırılar düzenleyen Anonymous, bu kez akşam saatlerinde Rus devlet televizyonunu hedef aldı. Kanalın ağına sızmaya başlayan hacker grubu, “Ukrayna'daki gerçekler” adı altında görüntüleri devlet kanalında yayına verdi. Birçok Rus, devlet televizyonunda Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını, Ukrayna halkının savaştan zarar görmesine dair anları, bombalanan binaları, kadın ve çocukların yaşadıklarını izledi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Anonymous ayrıca Rusya'da yayın yapan Ren TV gibi özel kanalların ağlarına da sızarak, aynı görüntüleri yayınladı. Anonymous hacker grubu tarafından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, “Rus devlet kanalları, Anonymous tarafından Ukrayna'da yaşananlarla ilgili gerçeklerin yayınlanması için haclendi” ifadelerine yer verildi. 

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