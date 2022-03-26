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Anonymous’dan Putin’e Mesaj: Uyuduğun Odadayız

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Anonymous, "Vladimir Putin, hiçbir sır güvende değildir. Her yerdeyiz. Sarayınızdayız. Yemek yediğin yerdeyiz. Masanızdayız, uyuduğunuz odadayız" dedi.
Anonymous’dan Putin’e Mesaj: Uyuduğun Odadayız

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırıların ardından Ukrayna'ya destek olmak için başta Kremlin olmak üzere birçok Rus devlet sitesini hacleyen uluslararası ünlü hacker grubu Anonymous, bu kez Rusya Merkez Bankası'nı hacledi.

Gizli anlaşmalar da dahil 35 binden fazla belgeyi yayınlamaya başlayan Anonymous tarafından yapılan görüntülü açıklamada, bu dosyaların boyutunun 28 gigabayt olduğunu açıkladı. Anonymous, bazı internet siteleri üzerinden erişime açılan dosyalarda özel anlaşmalar da dahil çok önemli belgelerin olduğunu belirtti.

“PUTİN BİR DİKTATÖR”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’de sert mesajlar gönderen Anonymous, Rusya Merkez Bankası'nın hacklenmesine dair açıklamasında, “Selam Dünya vatandaşları. Putin, Rus halkını yıllardır açlığa sürüklüyor. Putin medyayı durdurdu ve muhalifleri cezalandırdı. O, Kremlin’in odalarında eğlenirken, Rusya halkı ekonomik olarak acı çekti. Vladimir Putin bir yalancı, bir diktatör, bir savaş suçlusu ve bir çocuk katilidir. Putin ve oligark arkadaşları, silah tüccarlarıyla birlikte dünyayı felakete sürüklüyor. Ukrayna’da Putin’in emriyle binlerce sivil ve masum insan öldürüldü. Yüz binlerce Ukraynalı yerinden edildi. Hastaneler, okullar ve sığınaklar bombalandı. Çocuklar ailelerini, aileler çocuklarını kaybetti. Vladimir Putin, Nijerya’da, Şili’de, Nikaragua’da diktatörlere ne yaptığımızı hatırla. İsrail’i, ABD’yi, Avrupa’yı, Master Card’ı, SARS’ı ve diğer tüm savaş destekçilerini nasıl cezalandırdığımızı hatırla” ifadelerini kullandı.

Açıklamanın devamında Rusya Devlet Başkanı Putin'e de mesaj gönderen Anonymous, “Vladimir Putin, hiçbir sır güvende değildir. Her yerdeyiz. Sarayınızdayız. Yemek yediğin yerdeyiz. Masanızdayız, uyuduğunuz odadayız. Şimdi. Rusya Merkez Bankası’na ait binlerce belgeyi, anlaşmaları, yazışmaları, para transferlerini, oligarklarınızın ticari sırlarını, halktan sakladığınız gerçek ekonomi raporlarını, diğer ülkelerle imzaladığınız ticaret anlaşmalarını, beyannamelerinizi, kayıtlı destekçilerinize ait bilgilerinizi, konferans videolarınızı ve kullandığınız programları paylaşıyoruz. NATO, ABD ve Avrupa Birliği (AB) yalancıdır. Sadece insanlığı köleleştirmek istiyorlar. Hepsinin kapalı kapılar ardında anlaşmaları var. Dünyanın her yerindeki masumlar yalnız değil. Biz siziz. Siz bizsiniz. Kontrolü elinize alın. Biz masumların yanındayız. Savaşa ve sömürüye izin vermeyiz. Biz Anonymous’uz. Biz birliğiz. Affetmeyiz. Unutmayız. Bizi bekleyin” dedi.

Anonymous, Rusya Merkez Bankası'na ait 35 binden fazla dosyayı internet siteleri üzerinden paylaşırken, olabilecek engellemelere karşı verilerin başka güvenli internet sitelerine de yüklendiği belirtildi. Anonymous'un paylaştığı internet siteleri üzerinden indirilen gizli belgelere birçok kişi ulaşmaya başlarken, içerikleri ile ilgili de ilgililerin çözümlemesine başlandığı öğrenildi.

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