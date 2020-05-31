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Anonymous'un 'savaş' ilanı ardından Minneapolis belediye ve polisinin web siteleri çöktü

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George Floyd protestolarına destek veren ve Minneapolis Polis Teşkilatına (MPD) 'savaş' ilan eden Anonymous'un şehrin polis teşkilatı ve belediyesinin web sitelerinin çökmesine yol açan saldırı düzenlediği sanılıyor.
Anonymous'un 'savaş' ilanı ardından Minneapolis belediye ve polisinin web siteleri çöktü

ABD'nin Minneapolis kentinde pazartesi günü silahsız siyah George Floyd'un beyaz polis Derek Chauvin tarafından boğularak öldürülmesini protesto için başlayan gösteriler ülke çapında isyana dönüşür ve birçok kentte Ulusal Muhafızların konuşlanması, sokağa çıkma yasağının ilan edilmesine rağmen durulmazken, Anonymous da devreye girdi. 

Genelde siyasi olayları protesto için hükümetler ve şirketlere siber saldırılar düzenleyen uluslararası hackaktivist grubu, George Floyd protestolarına destek veren ve Minneapolis Polis Teşkilatına (MPD) 'savaş' ilan eden açıklamalar yaptı.

Buna koşut, MPD ve sokağa çıkma yasağı ilan eden şehir belediyesinin web sitelerinin çökmesi sosyal medyada Anonymous'un eylemi olarak yorumlandı.

Öncesinde, 28 Mayıs'ta, Facebook'ta Anonymous'la ilişkili bir sayfada, grubun alameti farikası Guy Fawkes maskesi takan bir kişinin sesi değiştirilmiş şekilde konuştuğu bir video yayımlanmıştı.

'İKTİDAR AYGITININ KULLANDIĞI EZME MEKANİZMASISINIZ'

"İnsan öldüren ve diğer suçlar işleyen memurlara geri kalan herkes gibi hesap sorulmalı. Aksi takdirde istediklerini yapma yetkisine sahip olduklarına inanırlar. Kendilerini emniyette tutmayı vaat eden bir teşkilatın yolsuzluk ve şiddetine maruz kalmak halkın canına tak etti" diyen anlatıcı, şu vurguyu yapmıştı:

"Son yıllardaki olayların ardından, pek çok insan sizin bizi korumak, kurtarmak için değil, bizi ezmek ve suçlu iktidar sınıflarının iradesini uygulamak için burada olduğunuzu öğrenmeye başladı. Kontrol edilenlerin güvenliğini değil, kontrolü elinde tutanlar için düzeni sağlamak için buradasınız. Aslıında elitlerin küresel baskı siştemini devam ettirmek için kullandığı mekanizmanın ta kendisiniz."

'SUÇLARINIZ İFŞA EDECEĞİZ'

Olaydaki dört polis memurunun da yargılanması ve Chauvin'in cinayetle suçlanmasını talep ederek "Maalesef sizin yolsuzluğa batmış teşkilatınızın adaleti yerine getireceğinize inanmıyoruz, o yüzden işlediğiniz çok sayıda suçu dünyaya ifşa edeceğiz" diyen anlatıcı, şöyle devam etmişti:

'SON 20 YILDA 193 YURTTAŞI ÖLDÜRDÜNÜZ'

 "George Floyd'un canavarca öldürülmesi, eyaletinizdeki polis memurlarının yanlış eylemleriyle ölüme sebebiyet verdikleri vahim vakaların uzun listesinden oluşan buzdağının sadece görünen kısmı."

Minneapolis polis teşkilatının son 20 yılda 193 yurttaşın ölmesinden sorumlu olduğunu öne sürerek Jamar Clarke, Philando Castile, Justine Diamond, Thurman Blevins, Brian Quinones gibi kamuoyuna yansıyan örnekler veren video, grubun siber saldırı işareti olan "Bizi bekleyin" sloganıyla bitmişti.

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