Anonymus İngiltere’nin psikolojik savaş stratejilerini açıklayan belgeleri yayınladı

Uluslararası hacker grubu Anonymous'un indirdiği 'Integrity Initiative' belgelerinde, İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından finanse edilen kuruluş,Hollywood ve diğer film sektörlerinin Rusya ve Çin karşıtı propaganda yapmasına yönelik strateji çiziyor.

Uluslararası hacker grubu Anonymous'un indirdiği 'Integrity Initiative' belgelerinde, İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından finanse edilen kuruluş, Hollywood ve diğer Batılı film sektörlerinin Rusya ve Çin karşıtı propaganda yapmasına, Oscar, Bafta gibi ödülleri manipüle etmesine yönelik strateji çiziyor.

Rusya'ya karşı Soğuk Savaş faaliyetleri amacıyla kurulduğu ve İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından finanse edildiği ortaya çıkarılan Integrity Initiative (Bütünlük Girişimi) isimli kuruluşun psikolojik savaş yöntemlerine dair belgeler de yayımlandı.

İngiltere merkezli kuruluşun Hollywood ve diğer Batılı film sektörlerinin Rusya ve Çin karşıtı propaganda yapmasına, Oscar, Bafta gibi ödülleri manipüle etmesine yönelik belgesinde şöyle deniliyor:

"Dünya çapında eğilimlerin giderek otoriterleşmesi ve liberallikten uzaklaşmasıyla mücadele için Batılı eğlence sektörüne yeniden odaklanmalı, yeniden canlılık kazandırmalıyız. Peki ama bu propaganda olmadan yapılabilir mi?"

Amerikan medya varlıklarının Çin'in eline geçmesinden duyulan endişeyle konuya giren belge, son 10 yılda Çinli yatırımcıların kelepir fiyata satın aldıkları eğlence devlerine dikkat çekiyor: ABD'nin ikinci büyük sinema zinciri AMC Theaters, Amerikan film stüdyosu Legendary Entertainment, pek çok önemli ödül törenini organize eden Dick Clark Productions.

"Pekin/Çin'in geçmiş ve şimdiki politikalarını eleştiren filmler yapmak artık eskisi kadar kolay değil, yapılsalar Çinlilerin sahip olduğu Amerikan zincirlerinde gösterilemeyecekler" diyen belge "Zaten stüdyolar siyaseten hassas projelerin canlarını yakacağını bildiğinde doğrudan öz sansüre başvurur, iş hallolur" diye ekliyor.

Integrity Initiative'in (Bütünlük Girişimi) kardeş kuruluşu Institute for Statecraft'ın (Devlet Yönetimi Enstitüsü) önde gelen araştırmacılarından Victor Madeira'nın imzasını taşıyan belge, liberal demokratik değerleri satmanın artık çok zor bir iş olduğunu kabul ederken, bunu Hollywood'un kar odaklılığının yanısıra 'kutuplaşmış bir dünyada izleyicilerin artık böylesi içerikleri ilginç bulmamaması ya da almaya açık olmamasıyla' gerekçelendiriyor.

Batı'nın kendi yaydığı kapitalist sistemin öngörülemeyen ve istenmeyen sonucu olarak araçların Çin'in eline geçmesi ve Batı'ya karşı kullanılmasına odaklanan belge, buna çare olarak özellikle yapımcıların ve yazarların filmlerine 'doğru' mesajları koyabilmeleri için kanaat önderi rolü oynayarak toplumu etkileyen ajanlar tarafından siyaseten eğitilmelerini tavsiye ederek şöyle devam ediyor:

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"ABD ve diğer küresel eğlence güçlerinin ya her biri tek başına ya da işbirliği içinde nasıl kendilerini düzeltip koordine olacaklarına ve hem yerelle alakalı içerik sunup hem de paylaşılan demokratik değerlerin güçlendirilmesini nasıl kaynaştıracağına dair yazar Martha Bayles ve akademisyen Nick Cull gibi gerçek uzmanların, görüşlerini açıklamasını sağlayın."

Integrity Initiative’in çıkarlarını temsil eden ajanların ilgili hükümet komisyonlarının karşısına çıkıp brifing verebileceğini de ekleyen belge, sadece sonuç ürüne değil aynı zamanda bunun çevresindeki olaylar, kurumlar ve komisyonlardan oluşan devasa ağa da odaklanılmasını tavsiye ediyor.

"Oscar, Grammy, Brit, BAFTA, Film Akademisi gibi kurum ve ödüllerin küresel erişimi ve etkisini düşünün" diyor.

Sadece ABD'ye odaklanmak yerine paraya daha az odaklı, ama yabancı seyirciler nezdinde daha saygın olan yükselişteki yabancı film sanayilerine eğilmek yönünde nasihatta bulunuyor.

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"Batı desteği için Rus ve hatta Çin eğlence toplulukları yasak bölge olmamalı" diyerek andığı kısmen Rus hükümeti tarafından finanse edilen 2014 tarihli Leviathan filmi, 87. Oscar Ödülleri'nde Yabancı Dilde En İyi Film dalında aday gösterilmiş, 67. Cannes Film Festivali'nde En İyi Senaryo dalında ödüle layık görülmüştü.

Belgenin yazarı, kültürel ağ oluşturup kültürel ajanlık yapma faaliyetlerinin, kuruluşun İngiltere Dışişleri'nden aldığı 2 milyon sterlinlik (2.5 milyon dolarlık) bütçeyle finanse edilebileceği görüşünde. Ancak Integrity Initiative’in ayrıca NATO'dan da para aldığı ortaya çıkarıldı.