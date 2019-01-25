  • BIST 101.801
  • Altın 220,235
  • Dolar 5,2643
  • Euro 6,0053
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

Anonymus:'Ukrayna, Rusya'yla yüzyıl savaşına hazırlanıyor'

» »
Uluslararası hacker grubu Anonymous, özellikle Sputnik ve Russia Today (RT) çalışmaları ile ilgili belgeler içeren Rusya karşıtı İngiliz projesi 'Integrity Initiative' belgelerinin bir kısmını daha yayınladı.
Anonymus:'Ukrayna, Rusya'yla yüzyıl savaşına hazırlanıyor'

Yayınlanan yeni belgeler, Ukrayna'nın Rusya'yla yüzyıl sürecek bir savaşa hazırlandığını ortaya koydu.

 

Belgelere göre Ukrayna askeri istihbaratından 5 yetkili, 6-13 Temmuz tarihleri arasında İngiltere'yi ziyaret etti.

2'si eski KGB albayı, 2'si tugay komutanlığı yapan ve 1'i de Rus askeri istihbarat servisi Rusya Ana İstihbarat Dairesi'nin (GRU) muhtelemen eski üyesi olan 5 Ukraynalı askeri yetkili, Kiev'in Rusya'yla çok uzun sürecek bir savaşa hazırlandığı ifade etti.

INTEGRİTY INİTİATİVE SKANDALI

2015'ten bu yana faaliyette olan Integrity Initiative projesinin amacının, ‘Rus propagandası ve uydurma haberlerle' mücadele etmek olduğu duyurulmuştu.
Geçen kasımda Anonymous hackerleri, İngiltere'nin söz konusu projeyi AB ülkelerinin işlerine müdahale etmek ve Rusya'ya karşı enformasyon savaşı yürütmek için kullanmış olabileceğini açıklamıştı.

Projenin İngiliz hükümeti tarafından finanse edildiğini bildiren Anonymous, projenin 31 Mart'ta sona erecek olan finans yılındaki proje giderlerinin 1.96 milyon sterlin (yaklaşık 2.51 milyon dolar) olduğunu projeye kaynak tahsis edenlerin arasında ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, NATO ve Facebook'un da olduğu vurgulandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Integrity Initiative'in tek hedefinin ‘dış ülkelerin kamuoyunda Rusya'nın karalanması' olduğunu belirtmişti.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tapınağa girerek tarihe geçen Hintli kadın, kayınvalidesi tarafından kalasla dövüldü23 Ocak 2019 Çarşamba 16:41
  • Rusya'da uçak kaçırma girişimi! hava korsanı gözaltına alındı (video)22 Ocak 2019 Salı 20:03
  • Japonya'da 24 saat açık marketlerde porno dergi satışı yapılmayacak22 Ocak 2019 Salı 19:52
  • Buzlu suda bir saat kalan kadın, rekor kırdı (video)22 Ocak 2019 Salı 19:09
  • Kosova'da maden kazası: 100 işçi mahsur kaldı22 Ocak 2019 Salı 18:57
  • Moskova'ya inmesi planlanan uçak acil durum nedeniyle güzergah değiştirdi22 Ocak 2019 Salı 18:02
  • Rusya'da Tu-22M3 bombardıman uçağı düştü: 2 ölü, 2 yaralı22 Ocak 2019 Salı 15:35
  • Kış şartları Cezayir'de "Sessiz" ölümleri artırıyor22 Ocak 2019 Salı 14:40
  • 'Bikinili dağcı' tek başına yaptığı tırmanışta öldü22 Ocak 2019 Salı 13:36
  • 11 kişi ölmüştü: 'Kerç Boğazı'ndan yanan gemilerin mürettebatını kurtarma çalışmaları durduruldu'22 Ocak 2019 Salı 10:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti