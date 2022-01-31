Anorthosis ve Omonia arasındaki olaylı maç

Anorthosis ve Omonia futbol takımları arasında cumartesi akşamı oynanan maçta her iki takım taraftarlarının maç öncesinde ve maç sırasında olay çıkardığı bildirildi.

Anorthosis ve Omonia futbol takımları arasında cumartesi akşamı oynanan maçta her iki takım taraftarlarının maç öncesinde ve maç sırasında olay çıkardığı bildirildi.



Fileleftheros’un haberine göre, maç öncesinde stat dışında birbirlerine taş, meşale v.b atan taraftarlar, taşkınlıklarına maç sırasında da devam etti. Bazı oyuncuların da darp edildiği olayla ilgili polisin haklarında tutuklama emri çıkardığı 2 kişiyi aramakta olduğu kaydedildi.