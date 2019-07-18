Anotnio Guterres'in yardımcısı adaya geliyor

BM Genel Sekreteri Anotnio Guterres'in Barışı Koruma Operasyonları'ndan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Lacroix, liderlerle görüşmek için adaya gelmesi bekleniyor.
BM Genel Sekreteri Anotnio Guterres’in Barışı Koruma Operasyonları’ndan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean Pierre Lacroix Jean-Pierre Lacroix, 24 Temmuz’da adaya geliyor.
Lacroix, Akıncı ve Anastasiadis ile ayrı ayrı görüşmelerde bulunacak.
Görüşme programınaa göre Le Croix, aynı gün saat 11.00’de Rum Lider Nikos Anastasiadis ile görüşecek.
Ertesi gün ise kuzeye geçecek olan Le Croix, Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı ile saat 11.30’da görüşecek.
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