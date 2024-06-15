Antalya - Ercan seferleri: Rekabet her zaman için kaliteyi ve ucuzluğu getirir

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Sun Express'in dün itibarıyla Antalya-Ercan seferlerine başladığını duyurdu.

Sun Express'in Antalya-Ercan seferine başlamasını memnuniyetle karşıladığını belirten Bakan Ataoğlu, "Rekabet her zaman için kaliteyi ve ucuzluğu getirir. Bu bağlamda, Sun Express’in Antalya Ercan seferlerine başlamış olması gerek bilet fiyatlarının ucuzlaması gerekse de alternatif yaratması açısından, ülke turizmimize olumlu yansıyacağı inancını taşıyorum" dedi.

Ataoğlu, "Bir diğer taraftan da gerek Antalya’da yaşayan kardeşlerimizin gerekse de Antalya’nın yabancı turizm potansiyelinin KKTC’yi de ziyaret edebilme olanağını da yaratacak olması bakımından, ülke turizmimiz açısından olumlu bir gelişmedir" ifadelerini kullandı.

Fikri Ataoğlu, "Bu bağlamda, Sun Express’e Antalya Ercan seferlerini başlatması dolayısıyla, KKTC halkı adına teşekkür eder, Antalya’da yaşayan kardeşlerimizi KKTC’de misafir etmekten mutluluk duyacağımızı belirtirim" açıklamasını yaptı.