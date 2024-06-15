  • BIST 10471.32
  • Altın 2458.977
  • Dolar 32.7488
  • Euro 35.0201
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 38 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAKaraciğer yağlanmasına işaret eden bu belirtilere dikkat!

Antalya - Ercan seferleri: Rekabet her zaman için kaliteyi ve ucuzluğu getirir

» »
Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Sun Express'in dün itibarıyla Antalya-Ercan seferlerine başladığını açıkladı.
Antalya - Ercan seferleri: Rekabet her zaman için kaliteyi ve ucuzluğu getirir

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Sun Express'in dün itibarıyla Antalya-Ercan seferlerine başladığını duyurdu. 

Sun Express'in Antalya-Ercan seferine başlamasını memnuniyetle karşıladığını belirten Bakan Ataoğlu, "Rekabet her zaman için kaliteyi ve ucuzluğu getirir. Bu bağlamda, Sun Express’in Antalya Ercan seferlerine başlamış olması gerek bilet fiyatlarının ucuzlaması gerekse de alternatif yaratması açısından, ülke turizmimize olumlu yansıyacağı inancını taşıyorum" dedi. 

Ataoğlu, "Bir diğer taraftan da gerek Antalya’da yaşayan kardeşlerimizin gerekse de Antalya’nın yabancı turizm potansiyelinin KKTC’yi de ziyaret edebilme olanağını da yaratacak olması bakımından, ülke turizmimiz açısından olumlu bir gelişmedir" ifadelerini kullandı. 

Fikri Ataoğlu, "Bu bağlamda, Sun Express’e Antalya Ercan seferlerini başlatması dolayısıyla, KKTC halkı adına teşekkür eder, Antalya’da yaşayan kardeşlerimizi KKTC’de misafir etmekten mutluluk duyacağımızı belirtirim" açıklamasını yaptı.  

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bayramda beslenme önerileri:15 Haziran 2024 Cumartesi 11:03
  • 36 yaşında ani ölüm15 Haziran 2024 Cumartesi 11:00
  • Ani ölüme otopsi yapıldı15 Haziran 2024 Cumartesi 10:59
  • Girne Limanı’nda cehennem sıcağı: İnsanlar perişan halde14 Haziran 2024 Cuma 16:28
  • Narkotik'ten kaçarken kaza yapan Bolat ve Tarım 7 gün daha tutuklu kalacak14 Haziran 2024 Cuma 16:27
  • Lefkoşa’da uyuşturucu operasyonu: Evin odalarından uyuşturucu fışkırdı14 Haziran 2024 Cuma 16:25
  • Dünya Barış Üniversitesi ve Azerbaycan üniversiteleri yetkilileri, yuvarlak masa toplantısında buluştu14 Haziran 2024 Cuma 16:24
  • Aksa Enerji yatırımı artırdı: Kalecik’in kapasitesi 188 megavata yükseltildi14 Haziran 2024 Cuma 16:13
  • İthal etler kısa sürede tükendi… Bakanlık iddialara yanıt verdi14 Haziran 2024 Cuma 16:13
  • “Tebrikler Ünal Üstel, ithal etin devamı özlemle beklenir”14 Haziran 2024 Cuma 16:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti