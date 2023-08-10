Antalya-Kıbrıs arasında 5.5 büyüklüğünde deprem. Antalya ile Kıbrıs arasında saat 16.16 sıralarında deniz içerisinde deprem meydana geldi.
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi deprem büyüklüğünü 5.5 olarak duyurdu.
Antalya-Kıbrıs arasında 5.5 büyüklüğünde deprem. Antalya ile Kıbrıs arasında saat 16.16 sıralarında deniz içerisinde deprem meydana geldi.
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi deprem büyüklüğünü 5.5 olarak duyurdu.
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