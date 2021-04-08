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Antalya Muratpaşa Belediyesi’nden Girne Belediyesi’ne anlamlı bağış

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Antalya Muratpaşa Belediyesi’nden Girne Belediyesi’ne anlamlı bağış
Antalya Muratpaşa Belediyesi’nden Girne Belediyesi’ne anlamlı bağış

Kardeş Kent Muratpaşa Belediyesi’nden Girne Belediyesi’ne Covid-19 Salgını İçin Destek  

Girne Belediyesi’nden alınan bilgiye göre, malzemeler Antalya Muratpaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı Oya Kansu kontrolünde 8 Nisan 2021 Perşembe günü Girne Belediyesi’ne ulaştırıldı. Gönderilen malzemelerin 200 adet tek kullanımlık kapüşonlu tulum, 50 adet N95 maske, 530 adet siperlikli maske, 500 adet yıkanabilir bez maske, 2000 adet tek kullanımlık maske ve 5 adet tabut olduğu iletildi.

 

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin duyarlılığından dolayı memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Güngördü, sosyal belediyeciliğin ön planda olduğu bu zor dönemlerde, kardeş belediyelerimizle işbirliği içinde, yardımlaşarak her konunun üstesinde gelebileceklerini zor zamanlarda yapılan yardımlarla hissettiklerini söyledi. Güngördü, Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ı telefonda arayarak Şahsı, Meclis Üyeleri ve Girne halkı adına teşekkürlerini iletti.

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