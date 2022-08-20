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Antalya'da 2 otobüs kafa kafaya çarpıştı!

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Antalya’da tur otobüsü yolcu almak için duran otobüse arkadan çarptı. Kazada 2’si ağır 25 kişi yaralandı.
Antalya'da 2 otobüs kafa kafaya çarpıştı!

Antalya'nın Alanya ilçesinde iki otobüsün karıştığı kazada, 2’si ağır 25 kişi yaralandı.

Okurcalar Mahallesi D-400 kara yolunda, Manavgat istikametinden Alanya istikametine gitmekte olan G.A. (40) idaresindeki tur otobüsü, yolcu almak için duraklayan Z.K. (51) yönetimindeki otobüs ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada 2’si ağır 25 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Alanya ve Manavgat’taki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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