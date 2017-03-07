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Antalya'da 3'lü zirve: Org. Akar, ABD'li ve Rus meslektaşlarıyla buluştu

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Antalya'da 3'lü zirve: Org. Akar, ABD'li ve Rus meslektaşlarıyla buluştu
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Francis Dunford ve Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Vasilyeviç Gerasimov, Antalya'da üçlü bir toplantıda bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanlığı, toplantıyla ilgili internet sitesinden şu açıklamayı yaptı:

"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın ev sahipliğinde, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Francis Dunford ve RF Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Vasilyeviç Gerasimov'un katılımıyla Antalya'da üçlü bir toplantı düzenlenmiştir. Toplantıda, Suriye ve Irak başta olmak üzere bölgedeki güvenlikle ilgili ortak konular görüşülmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Başbakan Binali Yıldırım, Menbiç'e olası bir operasyon ile ilgili yaptığı açıklamada, "Rusya ile ABD ile bir koordinasyon sağlamadan bir operasyon yapmanın anlamı yok." demişti.

Amerikan Savunma Bakanlığı, son olarak askerlerinin Menbiç ve çevresinde konuşlandığını açıklamıştı. Suriye'nin kuzeyindeki kente kaç asker gönderdiği ise açıklanmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'ın ardından Suriye'de bir sonraki hedefin kuzeydeki Menbiç kenti olduğunu söylemişti.

Menbiç, Türkiye'nin yanı sıra Suriyeli Kürtler, Suriye hükümeti, Rusya ve ABD gibi iç savaşın kilit aktörlerinin de var olduğu ve büyük önem atfettikleri yerlerin başında geliyor.

Fransız haber ajansı AFP'ye göre, halihazırda Suriye'nin kuzeyinde yerel güçleri eğitmek ve danışmanlık yapmak amacıyla 500 kadar ABD askeri bölgede bulunuyor.

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