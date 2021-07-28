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Antalya'da 4 ayrı noktada orman yangını: Alevler yerleşim yerleri ve tarım alanlarına da sıçradı

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Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli de Manavgat'taki orman yangınına müdahaleyi yerinde yönetmek üzere helikopterle bölgeye hareket etti
Antalya'da 4 ayrı noktada orman yangını: Alevler yerleşim yerleri ve tarım alanlarına da sıçradı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 ayrı noktada orman yangını çıktı. Havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü yangın bölgesinde alevler yerleşim yerleri ve tarım alanlarına da sıçradı. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli de orman yangınına müdahaleyi yerinde yönetmek üzere bölgeye hareket etti.

Manavgat'ın Yeniköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, saat 12.00 sıralarında çıkan orman yangını rüzgârın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Bölgede çok sayıda vatandaşa ait zeytinlik, defne ve badem bahçelerinin yanı sıra ormanlık alanda da etkili olan yangına havadan ve karadan da müdahaleye başlandı.

Yangın bölgedeki yerleşim yerleri ve tarım alanlarının yanı sıra hayvanların barındığı noktalara da sirayet etti. Bölgeyi tamamen duman kaplarken yangın söndürme uçağı ve helikopterin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri tarafından alevlere yoğun şekilde müdahale ediliyor.

4 ayrı noktada yangın

Manavgat'ın Yeniköy, Sarılar, Bahçelievler ve Sorgun bölgesinde de 4 ayrı noktada yangın çıktığı öğrenildi. Sarılar Mahallesi'ndeki orman yangını yerleşim yerlerine de sıçradı. Manavgat Kaymakamlığı Yeniköy Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerinin tahliye edilmesi için Muhtar Abdullah Zeki Kavuklu'ya talimat verdi.

Bakan olay yerine gidiyor

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli de Manavgat'taki orman yangınına müdahaleyi yerinde yönetmek üzere helikopterle bölgeye hareket etti. Antalya Valisi Ersin Yazıcı da karayoluyla Manavgat'a geçti.

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