Antalya’da 78 yaşındaki hastanın ‘corona’ testi plazma tedavisiyle negatife döndü

Antalya’daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde ‘immün plazma’ tedavisi uygulanan 78 yaşındaki ‘corona’ hastasının testi negatife döndü.

Sağlık bakanlığının geçen hafta onayladığı ‘immun plazma’ tedavisiyle, Covid-19 tanısı konup tedavi sürecinin ardından iyileşen hastalardan alınan ve Kızılay tarafından toplanan kan plazmaları ağır durumdaki vakaların tedavisinde kullanılmaya başlamıştı. Plazmadaki antikorlar yoğun bakıma alınan, solunum sıkıntısı çeken, durumu kötüye giden ve hayati riski yükselmiş hastaları tedavi edici özellik taşıyor.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı, Covid-19 tedavisi başarıyla tamamlanan 27 yaşındaki Çağlar Çolak’tan alınan ‘konvelesan plazma‘nın 10 Nisan’da yoğun bakımdaki 78 yaşındaki hastanın tedavisinde kullanıldığını söyledi.

Hastanın kronik rahatsızlıkları olduğunu da belirten başhekim, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Plazma nakli yaptığımız, birçok kronik rahatsızlığı bulunan 78 yaşındaki hastanın Covid-19 test sonucu negatife döndü. Şu an sağlık durumu iyi, bu güzel bir gelişme. Hastamızın birçok kronik rahatsızlığıyla da mücadele ediyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde diğer kronik rahatsızlıkları da düzelecektir. Hastamızı yoğun bakımda takip ediyoruz, tedavisi sürüyor.”