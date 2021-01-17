Antalya’da, Akdeniz foku ölü bulundu: Otopsi yapılacak

Antalya’da nesli tükenme tehlikesi altında olan Akdeniz foku ölü bulundu.

AA’nın haberine göre Sualtı Federasyonu Antalya İl Temsilcisi İsa Alemdar, teknesiyle Antalya Körfezi’nde seyir halindeyken su üzerinde hareketsiz duran Akdeniz fokunu fark etti.

Yaklaştığında fokun öldüğünü gören Alemdar, Sahil Güvenlik Komutanlığı’na durumu bildirdikten sonra teknesine aldığı foku karaya çıkardı. Sualtı Araştırmaları Derneği Akdeniz Foku Araştırma Grubu (SAD-AFAG) Koordinatörü Cem Orkun Kıraç’ın yönlendirmesiyle otopsi yapılması için iki gönüllü veterinere teslim etti. Akdeniz foku soğuk hava deposu bulunan Akdeniz Üniversitesi’ne gönderildi.

Geçen yıl videosunu çekmişler

Ölen fokla geçen yıl dalış esnasında karşılaştıklarını ve videosunu çektiklerini söyleyen, vücudundaki lekeler nedeniyle diğer foklardan farklı olduğu için dikkati çektiğini anlatan Alemdar şöyle devam etti: “İlk karşılaşmanın ardından iki defa daha dalışlarımıza eşlik etmişti. Dalışta canlı gördüğümüz fokun ölüsünü bulmam benim için çok üzücü oldu. Otopsi sonucuna ilişkin bilgi gelmedi ancak inşallah insan kaynaklı bir ölüm değildir.”

‘Genelde balıkçı ağlarına takılıyorlar’

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu ise Akdeniz foklarının genellikle balıkçı ağlarına takılarak hayatını kaybettiğini dile getirdi.

Bu fokun da büyük ihtimalle aynı şekilde öldüğünü düşündüklerini aktaran Gökoğlu, balıkçıların özellikle falezlerdeki mağaraların etrafına ağ atmaması gerektiğinin altını çizdi.

Gökoğlu, dünyada sayıları 600-700’e kadar düştüğü tahmin edilen Akdeniz foklarının yüzde 75’inin Türkiye ve Yunanistan kıyılarında yaşam mücadelesi verdiğini vurguladı.