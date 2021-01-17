  • BIST 1.524
  • Altın 438,496
  • Dolar 7,4448
  • Euro 9,0064
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul -1 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKA1560 test,11’i yerel 12 pozitif vaka

Antalya’da, Akdeniz foku ölü bulundu: Otopsi yapılacak

»
Antalya’da, Akdeniz foku ölü bulundu: Otopsi yapılacak
Antalya’da, Akdeniz foku ölü bulundu: Otopsi yapılacak

Antalya’da nesli tükenme tehlikesi altında olan Akdeniz foku ölü bulundu.

AA’nın haberine göre Sualtı Federasyonu Antalya İl Temsilcisi İsa Alemdar, teknesiyle Antalya Körfezi’nde seyir halindeyken su üzerinde hareketsiz duran Akdeniz fokunu fark etti. 

Yaklaştığında fokun öldüğünü gören Alemdar, Sahil Güvenlik Komutanlığı’na durumu bildirdikten sonra teknesine aldığı foku karaya çıkardı. Sualtı Araştırmaları Derneği Akdeniz Foku Araştırma Grubu (SAD-AFAG) Koordinatörü Cem Orkun Kıraç’ın yönlendirmesiyle otopsi yapılması için iki gönüllü veterinere teslim etti. Akdeniz foku soğuk hava deposu bulunan Akdeniz Üniversitesi’ne gönderildi.

Geçen yıl videosunu çekmişler

Ölen fokla geçen yıl dalış esnasında karşılaştıklarını ve videosunu çektiklerini söyleyen, vücudundaki lekeler nedeniyle diğer foklardan farklı olduğu için dikkati çektiğini anlatan Alemdar şöyle devam etti: “İlk karşılaşmanın ardından iki defa daha dalışlarımıza eşlik etmişti. Dalışta canlı gördüğümüz fokun ölüsünü bulmam benim için çok üzücü oldu. Otopsi sonucuna ilişkin bilgi gelmedi ancak inşallah insan kaynaklı bir ölüm değildir.”

‘Genelde balıkçı ağlarına takılıyorlar’

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu ise Akdeniz foklarının genellikle balıkçı ağlarına takılarak hayatını kaybettiğini dile getirdi.

Bu fokun da büyük ihtimalle aynı şekilde öldüğünü düşündüklerini aktaran Gökoğlu, balıkçıların özellikle falezlerdeki mağaraların etrafına ağ atmaması gerektiğinin altını çizdi.

Gökoğlu, dünyada sayıları 600-700’e kadar düştüğü tahmin edilen Akdeniz foklarının yüzde 75’inin Türkiye ve Yunanistan kıyılarında yaşam mücadelesi verdiğini vurguladı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ahmet Davutoğlu'ndan 'Selçuk Özdağ'a saldırı' açıklaması: Terör Ankara'da, failler nerede?16 Ocak 2021 Cumartesi 14:21
  • Türkiye İle Yunanistan'ın Nato'daki Görüşmelerinin Kaldığı Yerden Devam Etmesi Bekleniyor16 Ocak 2021 Cumartesi 10:48
  • İngiltere-Katar seferini yapan uçak Şanlıurfa’ya acil iniş yaptı16 Ocak 2021 Cumartesi 09:54
  • Hastanede rüşvet iddiası: '10 bin TL ateşle, gelirken de vişne suyuyla viski al'16 Ocak 2021 Cumartesi 09:49
  • MHP teşkilatından saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ için paylaşım: Yapanların eline sağlık!16 Ocak 2021 Cumartesi 09:10
  • Aşının yan etkisinin olmadığını söyleyen Erdoğan: Evelallah sapasağlamım15 Ocak 2021 Cuma 23:23
  • İmamoğlu:Erdoğan'a aşı yapan ben değilim15 Ocak 2021 Cuma 22:49
  • WhatsApp'tan Türkiye'deki kullanıcıları için yeni gizlilik açıklaması15 Ocak 2021 Cuma 22:02
  • Türkiye’de 8 bin 314 yeni vaka,169 can kaybı15 Ocak 2021 Cuma 19:36
  • Erdoğan'dan yatırımcılara: Yüksek faizle bir yere varamayız; bankaların sizi nasıl sömürdüğünü biliyorum15 Ocak 2021 Cuma 19:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti