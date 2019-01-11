Antalya’da bekçiler trans kadına saldırdı

Antalya’da bekçiler evine yürüyen trans kadına zor kullanarak ceza yazmaya çalıştı, karşı çıkan trans kadına saldırdı, zorla karakola götürdü. Trans kadın başına aldığı darbelerden dolayı karakolda bayıldı ve ardından hastaneye kaldırıldı.

Pembe Hayat’ın haberine göre saldırıya uğrayan trans kadın darp raporu aldı. Saldırıdan önce arkadaşlarıyla telefonda görüntülü görüşme yapıyordu ve tüm saldırı anı kameraya yansıdı. Arkadaşları saldırı anını kayıt altına aldı.

Bekçiler trans kadınları hedef alıyor

Mahalle bekçileri ve polisin trans kadınlara kötü muamelesi gündemde. Ankara’da trans kadınlara para cezaları ve zorla alıkoymaların yanı sıra yerel basında her gün bir başka “fuhuş operasyonu” haberi yer alıyor.

Batman, Mersin, Sakarya, Kocaeli, Antalya… “Fuhuş operasyonu” adı altında seks işçisi trans kadınlara Kabahatler Kanunu’ndan para cezalarının kesildiği ve trans kadınların kolluk kuvvetleri tarafından alıkonulduğu şehirlerden sadece birkaçı.

Bekçiler?

KaosGL.org 2017 yılında LGBTİ+ hak savunucularına bekçi uygulamasını sormuş ve LGBTİ+ hak savunucuları bu uygulama ile sokaklarda ayrımcılığa uğrayacaklarını söylemişti.