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Antalya'da bir vatandaş hesabına fazla yatan 96 bin lirayı bankaya iade etti

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Antalya'da ihtiyaç kredisi çektikten sonra hesabına fazla para yattığını gören vatandaş, parayı bankaya iade etti
Antalya'da bir vatandaş hesabına fazla yatan 96 bin lirayı bankaya iade etti

PTT'den emekli Hüseyin Özer, Kepez ilçesinde özel bir bankaya giderek 50 bin lira kredi çekti. Eve dönen Özer, internet bankacılığından hesabını kontrol ettiğinde fazladan yatan 96 bin 350 lirayı fark etti.

AA'nın haberine göre, bankanın müşteri hizmetlerine telefonla ulaşan Özer, hesap hareketlerinde bir yanlışlık olmadığının söylenmesi üzerine tekrar şubeye gitti. Özer'in durumu anlatmasıyla yapılan incelemede fazladan yatan paranın personel hatasından kaynaklandığı tespit edildi.

 

Özer'in onayı ile para bankaya iade edilerek işlem düzeltildi.

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