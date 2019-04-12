Antalya’da CHP’lilere ‘ses kaydı’ operasyonu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in seçim ekibinde olduğu belirtilen yeğeni Cemil Böcek’in de içinde bulunduğu 7 kişi sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Operasyonun Antalya eski belediye Başkanı Menderes Türel’in şikayeti üzerine yapıldığı belirtiliyor.

31 Mart yerel seçimleri öncesinde Menderes Türel'in eşi Ebru Türel’in sosyal medyaya düşen bir ses kaydı hızla yayılmıştı. Ses kaydındaki “Otobüslere bineceksiniz. Bineceksiniz, konuşacaksınız, ineceksiniz. Erkekler de kahvelere gidip bunları konuşacak. Peki neyi konuşacaksınız. Mesela; PKK'lılar CHP'lilerin listesinde. ya bunlar seçilirse ya adam baksana eşbaşkanları bundan sonra İstanbul'u, Ankara'yı HDP yönetecek diyor. Tehdit ediyor. Bunları söyleyeceksiniz, lafları yazın. Tamam mı” sözlerini Ebru Türel’in belediye çalışanlarıyla yaptığı bir toplantıda sarf ettiği belirtilmişti.

DHA’nın haberine göre ses kaydı üzerine Menderes Türel, kaydın yasa dışı yollarla elde edilerek montajlandığını ileri sürerek savcılığa suç duyurusunda bulunup, Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu. Antalya 1. Sulh Ceza Mahkemesi ise ses kaydının erişiminin engellenmesi kararı aldı.

Başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün sabaha karşı operasyon başlattı. Operasyonda Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in seçim ekibinde olduğu öne sürülen Cem Oğuz, Cemil Böcek, Yusuf Meriç, Cem Özgür Yaman, Doğukan Demirkaya, Batuhan Gül ve Niyazi Ateş ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Bu arada Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek'in de konuyla ilgili ifadelerine başvurulacağı öğrenildi.